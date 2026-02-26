El Consell espera menos vuelos pero con más plazas durante este verano

El aeropuerto de Ibiza encara la temporada estival de este año de 2026, que el Consell de Ibiza data entre el 1 de abril y el 31 de octubre, con una foto curiosa: la pista de aterrizaje registrará menos movimiento de aeronaves, pero habrá más asientos disponibles. Esto quiere decir que vienen aviones con mayor capacidad.

Según el último informe del Servicio de Inteligencia Turística (SIT) de la institución insular, las llegadas previstas esta temporada caen hasta 26.237 (un −1,65% respecto a 2025), mientras que la capacidad de los aviones crece hasta los 4.566.619 asientos (un 2,46% más que un año antes), lo que, como se apuntaba, obedece a una estrategia clara de las aerolíneas: operar con aeronaves cada vez de mayor tamaño para mantener (o aumentar) el volumen de pasajeros.

El análisis mensual del SIT del Consell mensual refuerza esa tendencia. En plena temporada alta, en julio y agosto, se recortan frecuencias de vuelos (−2,6% y −3,6%, respectivamente), pero se siguen ganando plazas (+2,5% y +1,9%). En los meses de arranque, el empujón es todavía mayor: abril suma un un 5,5% más de asientos y mayo un 4,6%. Octubre es la excepción, con descensos tanto en llegadas (−5,3%) como en asientos (−2,4%).

Por mercados, el doméstico -el de mayor volumen- repite el patrón general apuntado por el SIT del Consell: menos vuelos (−4,86%) pero más capacidad (+3,48%), señal de que también en rutas nacionales se están usando aviones con mayor capacidad de pasajeros.

Entre las rutas internacionales, el Reino Unido destaca como motor del crecimiento, con subida tanto en llegadas (+2,12%) como en asientos (+3,58%), seguido por Italia, que también crece en ambos indicadores (+2,28% en llegadas y +3,76% en asientos).

La nota de cautela la pone Alemania, único mercado internacional con caídas simultáneas y la mayor contracción en la capacidad de los vuelos: −5,15% en llegadas y −6,77% en asientos, un dato que el SIT apunta como "señal de alerta" de cara a 2027.

Francia, en cambio, pierde frecuencias (−1,94%) pero gana en capacidad (+4,65%) y Países Bajos recorta en vuelos (−2,82%) y mantiene el crecimiento de asientos (+1,94%). En mercados pequeños, Bélgica lidera el aumento porcentual de llegadas (+10,97%) aunque baja ligeramente en asientos (−1,54%), y Suiza crece de forma equilibrada (+4,72% en llegadas y +3,87% en asientos).

El informe, elaborado con datos del sistema de reservas Amadeus para el SIT, concluye que la pauta dominante del verano será más capacidad por vuelo: menos operaciones, pero más plazas para viajeros, especialmente en mercados clave como el nacional, Francia y Países Bajos, con el Reino Unido tirando del carro internacional y Alemania como principal destino a vigilar.n