Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mercado inmobiliario en IbizaSanidad en Ibiza y FormenteraIbmeteoLlegada de pateras a las Pitiusas
instagramlinkedin

Hackers

Detienen en Ibiza a un miembro de ‘Anonymous Fénix’, grupo 'hacktivista' acusado de ciberataques a organismos públicos

La Guardia Civil sitúa al arrestado entre los perfiles más activos del grupo

La operación se completa con la intervención judicial de sus cuentas en redes y el cierre de su canal de Telegram

La máscara que utilizan los miembros del grupo 'Anonymous' para ocultar sus identidades.

La máscara que utilizan los miembros del grupo 'Anonymous' para ocultar sus identidades. / Guardia Civil

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

La Guardia Civil ha detenido a los cuatro principales integrantes del grupo 'hacktivista' español denominado 'Anonymous Fénix', al que atribuye ciberataques contra ministerios, partidos políticos e instituciones públicas. El último golpe a la organización se produjo en los últimos días, con el arresto de sus dos miembros más activos, uno de ellos en Ibiza y el otro en Móstoles (Madrid).

Según la información facilitada por el instituto armado, la investigación ya permitió detener en mayo de 2025 al administrador y al moderador del grupo en Alcalá de Henares (Madrid) y Oviedo (Asturias). A partir del análisis de aquel material intervenido, los agentes identificaron a otros dos integrantes y culminaron ahora la operación con las detenciones practicadas en Ibiza y Móstoles.

Agentes de la Guardia Civil inspeccionado equipos informáticos

Agentes de la Guardia Civil inspeccionado equipos informáticos. / Guardia Civil

'Anonymous Fénix' se presentaba como parte del movimiento internacional 'Anonymous' y, siempre de acuerdo con la Guardia Civil, llevaba a cabo ataques de denegación distribuida de servicios (DDoS), una técnica que busca colapsar temporalmente páginas o servicios digitales saturándolos con un volumen anormal de peticiones hasta impedir el acceso de los usuarios legítimos.

El grupo, añade la nota oficial, inició su actividad en abril de 2023 y se movía especialmente en X y Telegram, donde difundía contenidos contra instituciones españolas y de distintos países de Sudamérica. A partir de septiembre de 2024 habría intensificado su actividad con una campaña de reclutamiento de voluntarios para atacar “dominios relevantes”.

La Guardia Civil sitúa su pico de actividad tras la DANA de Valencia de 2024, cuando el grupo consiguió atacar de forma exitosa varias webs de la Administración Pública, justificándolo con que eran "los responsables de la tragedia".

Noticias relacionadas y más

Como resultado de la operación, el perfil de X y la cuenta de YouTube del grupo han sido intervenidos judicialmente y su canal de Telegram, cerrado. La investigación ha contado con la colaboración del Centro Criptológico Nacional y ha sido coordinada por la Fiscalía de Sala de Criminalidad Informática, la Fiscalía de Madrid y un juzgado de instrucción de Madrid.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Un hombre con orden de alejamiento deja a su expareja en estado crítico y hiere también a la madre y la hermana en Sant Antoni
  2. Detenido por intentar matar a un hombre en Ibiza: lo apuñaló cerca del corazón y se dio a la fuga cuando llegó la Policía
  3. Un viaje a Ibiza de 35 minutos: la absurda reprogramación de Ryanair que ha arrasado en redes
  4. En la UCI y bajo 'estricta vigilancia médica' la mujer agredida en Ibiza por su expareja
  5. La frialdad del hombre que agredió a su expareja en Ibiza : 'Paró a fumarse un cigarro y luego continuó
  6. En estado crítico una mujer tras ser agredida por su expareja en Sant Antoni
  7. Estos son los ganadores de la rúa de Carnaval de Ibiza
  8. El TripAdvisor de los ‘sexcondites’ de Ibiza: 'Si no te importa el olor a orina, puedes aprovechar el subidón de adrenalina provocado por la incertidumbre de clavarte una jeringa

Ibiza refuerza la atención oncológica con una enfermera gestora de casos centrada en el paciente y su familia

Ibiza refuerza la atención oncológica con una enfermera gestora de casos centrada en el paciente y su familia

Santa Eulària aprieta con el ADN canino: 22 propuestas de sanción en un mes por incivismo

Santa Eulària aprieta con el ADN canino: 22 propuestas de sanción en un mes por incivismo

Continúa en la UCI la mujer brutalmente agredida por su expareja en Ibiza cinco días después del ataque

Continúa en la UCI la mujer brutalmente agredida por su expareja en Ibiza cinco días después del ataque

La pulsera de protección de la mujer agredida brutalmente en Sant Antoni por su expareja no funcionó

La pulsera de protección de la mujer agredida brutalmente en Sant Antoni por su expareja no funcionó

Violencia machista en Ibiza: el agresor de Sant Antoni fue condenado por dos delitos de violencia de género 40 días antes de la paliza a su expareja

Violencia machista en Ibiza: el agresor de Sant Antoni fue condenado por dos delitos de violencia de género 40 días antes de la paliza a su expareja

Detienen en Ibiza a un miembro de ‘Anonymous Fénix’, grupo 'hacktivista' acusado de ciberataques a organismos públicos

Detienen en Ibiza a un miembro de ‘Anonymous Fénix’, grupo 'hacktivista' acusado de ciberataques a organismos públicos

Los residuos líquidos que generan los barcos de Ibiza serán tratados en el puerto de Palma

Los residuos líquidos que generan los barcos de Ibiza serán tratados en el puerto de Palma

Prepara unas deliciosas zanahorias con salsa de yogur, naranja y hierbabuena: una receta fácil y gourmet

Tracking Pixel Contents