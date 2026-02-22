Detienen en Ibiza a un miembro de ‘Anonymous Fénix’, grupo 'hacktivista' acusado de ciberataques a organismos públicos

La Guardia Civil ha detenido a los cuatro principales integrantes del grupo 'hacktivista' español denominado 'Anonymous Fénix', al que atribuye ciberataques contra ministerios, partidos políticos e instituciones públicas. El último golpe a la organización se produjo en los últimos días, con el arresto de sus dos miembros más activos, uno de ellos en Ibiza y el otro en Móstoles (Madrid).

Según la información facilitada por el instituto armado, la investigación ya permitió detener en mayo de 2025 al administrador y al moderador del grupo en Alcalá de Henares (Madrid) y Oviedo (Asturias). A partir del análisis de aquel material intervenido, los agentes identificaron a otros dos integrantes y culminaron ahora la operación con las detenciones practicadas en Ibiza y Móstoles.

Agentes de la Guardia Civil inspeccionado equipos informáticos. / Guardia Civil

'Anonymous Fénix' se presentaba como parte del movimiento internacional 'Anonymous' y, siempre de acuerdo con la Guardia Civil, llevaba a cabo ataques de denegación distribuida de servicios (DDoS), una técnica que busca colapsar temporalmente páginas o servicios digitales saturándolos con un volumen anormal de peticiones hasta impedir el acceso de los usuarios legítimos.

El grupo, añade la nota oficial, inició su actividad en abril de 2023 y se movía especialmente en X y Telegram, donde difundía contenidos contra instituciones españolas y de distintos países de Sudamérica. A partir de septiembre de 2024 habría intensificado su actividad con una campaña de reclutamiento de voluntarios para atacar “dominios relevantes”.

La Guardia Civil sitúa su pico de actividad tras la DANA de Valencia de 2024, cuando el grupo consiguió atacar de forma exitosa varias webs de la Administración Pública, justificándolo con que eran "los responsables de la tragedia".

Como resultado de la operación, el perfil de X y la cuenta de YouTube del grupo han sido intervenidos judicialmente y su canal de Telegram, cerrado. La investigación ha contado con la colaboración del Centro Criptológico Nacional y ha sido coordinada por la Fiscalía de Sala de Criminalidad Informática, la Fiscalía de Madrid y un juzgado de instrucción de Madrid.