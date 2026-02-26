Esto es lo que cobra un trabajador de Mercadona en Ibiza

Trabajar en Mercadona en Ibiza supone percibir un salario por encima del mínimo interprofesional y de la media del sector, según los datos publicados por la compañía en su propia página web.

"En el primer año de contrato, con una jornada completa de 40 horas semanales, el sueldo es de 1.685 euros brutos al mes. A partir de los cuatro años de antigüedad, la retribución asciende a 2.280 euros brutos mensuales", matizan. La empresa asegura que estas cifras sitúan su remuneración aproximadamente un 27% por encima del Salario Mínimo Interprofesional.

Además del salario base, Mercadona aplica un sistema de primas vinculado a objetivos y resultados. Los trabajadores con menos de cuatro años en la empresa reciben una mensualidad extra, mientras que quienes superan esa antigüedad perciben dos. En 2024, tras los resultados obtenidos por la compañía, se añadió una prima adicional. Ese mismo año, la empresa acordó una subida salarial del 8,5%, porcentaje superior al incremento del IPC.

La planificación horaria

Otro de los aspectos destacados por la cadena es la planificación horaria. La plantilla conoce con antelación sus turnos y días libres, lo que facilita la conciliación personal y laboral. También existen distintas modalidades de jornada en función del contrato, adaptadas a las necesidades organizativas.

El modelo de gestión de personas de Mercadona ha sido reconocido en rankings como el de Merco, que la sitúa como una de las empresas mejor valoradas del sector para trabajar en España. La compañía cuenta con una plantilla de más de 110.000 empleados en España y Portugal.

Esta mañana la propia cadena ha infomado de que ha destinado más de 1.000 millones de euros a reforzar el poder adquisitivo y las condiciones laborales de su plantilla, medidas que también benefician a los empleados de sus establecimientos en Ibiza.

Entre las principales iniciativas figura el reparto de 780 millones de euros en concepto de prima por objetivos entre más de 112.000 trabajadores. En concreto, la compañía ha abonado dos mensualidades extra a quienes cuentan con menos de cuatro años de antigüedad y tres mensualidades a quienes superan ese periodo —que representan el 70% de la plantilla—. Estos últimos han recibido 7.250 euros netos, correspondientes a 5.400 euros de variable más la nómina mensual.