Mercadona busca trabajadores en Ibiza: estos son los puestos y los salarios

La cadena de supermercados Mercadona ha ampliado su proceso de selección en Ibiza con nuevas ofertas de empleo fijo en distintos municipios de la isla sin especificar. La compañía busca cubrir varios perfiles para sus supermercados ibicencos. Las vacantes se enmarcan dentro de la red de tiendas de Mercadona en Baleares y están orientadas tanto a personal de atención al cliente como a perfiles técnicos y de reparto. En todos los casos los contratos que se ofrecen son de carácter fijo.

Personal de supermercado

Mercadona busca personal para trabajar en sus supermercados en un entorno "dinámico y de atención directa al cliente". La empresa ofrece formación remunerada, proyección laboral y la posibilidad de conocer el horario el día 20 del mes anterior.

Las condiciones laborales varían en función de la jornada. Para los contratos de 40 horas semanales, distribuidas en cinco días con turnos rotativos de mañana y tarde, la retribución mensual bruta se sitúa entre 1.734 y 2.346 euros, con progresión salarial. En el caso de las jornadas de 20 horas semanales, con turnos fijos y/o rotativos y una distribución de cinco o tres días según las necesidades del servicio, el salario bruto mensual oscila entre 867 y 1.173 euros. Por último, los contratos de 15 horas semanales, repartidas en dos días, cuentan con una retribución mensual bruta de entre 650 y 879 euros.

Técnico/a de mantenimiento

La compañía también ha abierto vacantes para técnico o técnica de mantenimiento de supermercados, un perfil encargado de garantizar el correcto estado de las instalaciones y la maquinaria. Se buscan personas con habilidades en reparaciones básicas y mantenimiento general.

Este puesto ofrece contrato fijo, formación remunerada, proyección laboral y horario conocido con antelación. La jornada es de 40 horas semanales, en cinco días, con turno fijo de mañana. El salario mensual bruto oscila entre 1.734 y 2.346 euros, con progresión salarial.

Repartidor para supermercado

Otra de las ofertas activas es la de repartidor, destinada a personas a las que les guste conducir, el contacto con el cliente y que destaquen por su responsabilidad. El puesto también cuenta con contrato fijo, formación remunerada y opciones de crecimiento dentro de la empresa.

La jornada es de 40 horas semanales, distribuidas en cinco días, con turnos rotativos de mañana y tarde, y una retribución mensual bruta de 1.734 a 2.346 euros, con progresión salarial.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del portal de empleo de Mercadona. La empresa señala que contactará con los candidatos cuyos perfiles se ajusten a las necesidades de los puestos ofertados.