Prepara unas deliciosas zanahorias con salsa de yogur, naranja y hierbabuena: una receta fácil y gourmet

Las zanahorias deben ser de las hortalizas más usadas en la cocina y, al mismo tiempo, más infravaloradas. Las empleamos crudas para ensaladas, cuando tenemos hambre cogemos una y le damos unos bocados, no hay guiso en el que no se empleen, hasta una de las tartas más populares de los últimos años se prepara con zanahorias. Son versátiles, están muy ricas y, además, deben ser de los vegetales más baratos que se pueden encontrar en las verdulerías.

La receta de esta semana les da todo el protagonismo a las zanahorias. Además, se puede emplear cualquier tipo de ellas, no hace falta que sean esas tiernas, maravillosas, con su penacho verde de hojas a las que algunas no nos podemos resistir. Esas son ideales para comérselas crudas y a bocados y genial si queremos usarlas para esta receta, pero no es necesario. Podemos emplear las más económicas sin problema. De hecho, si usamos esas tan estupendas, hay que saltarse el paso del agua, no es necesario.

Lo más importante de esta receta es no tocar las zanahorias mientras están en la sartén. Sólo, poco antes de acabar, darles la vuelta para que se doren por ambos lados, pero ya está. La salsa se sirve ya en el plato, pero si a alguien no le gusta el contraste entre las zanahorias calientes y la salsa fresca, puede poner ésta en la sartén y darle unas vueltas todo junto.

Ingredientes (para dos raciones): —500 gramos de zanahoria (0,80€) —3 ajos (0,28€) —1 yogur griego sin azúcar (0,30€) —1 naranja (0,31€) —Hojas de menta (0,63€) —Comino en polvo —1 cucharada de tahína (0,39€) —Vinagre de módena —Sal y pimienta —Aceite Precio: 2,71€ (1,36€ por ración)

Preparación

—Pelar las zanahorias (si son muy tiernas no hace falta) y cortarlas por la mitad a lo largo. Ponerlas en una sartén con medio vaso de agua y un puñado de sal.

—Tapar y dejar cocer un par de minutos. Destapar, dejar que se evapore el agua y añadir a la sartén un chorro de aceite y los ajos machacados y con piel.

—Cuando empiecen a dorarse, agregar el zumo de naranja y unas gotas de vinagre de módena y dejar cocer a fuego medio, sin mover las zanahorias.

—Mientras, preparar la salsa mezclando el yogur, la tahína, sal y pimienta, un poco de comino y un chorrito de aceite.

—Cuando estén bien doradas las zanahorias, unos minutos, sacarlas con cuidado, ponerlas en un plato con la salsa de yogur, el aceite de la sartén y hierbabuena por encima.

El toque gourmet

Si es época, servir con unos granos de granada.