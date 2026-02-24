Blanca Hernández, concejala de Obras de Ibiza, sobre el futuro aparcamiento: "Habrá al menos 248 bonos mensuales para los vecinos de la zona"

El futuro aparcamiento del bulevar Abel Matutes ofrecerá "al menos 248 bonos mensuales para los vecinos de la zona", según anunció la concejala de Obras de Vila, Blanca Hernández, durante la presentación del anteproyecto que ha realizado el Ayuntamiento de Ibiza. La edil aseguró que el alquiler de estas plazas tendrá "un precio bastante aceptable" para los residentes.

En principio, el coste partirá de los 125 euros al mes, a diferencia de las plazas que habrá para rotación, en las que se estima que se pagarán 3,5 euros la hora de estacionamiento. Para los residentes de la isla que no puedan optar a bono, el Consistorio estipula un precio de 1,75 euros la hora.

Las 248 plazas que menciona Hernández corresponden a una parte de las 749 que habrá en total. Estas se distribuirán entre una planta subterránea y un edificio de cuatro plantas que se proyecta en superficie. Entre estas plazas, 24 serán adaptadas y se repartirán en los diferentes niveles, y 20 estarán reservadas para vehículos eléctricos y se ubicarán en el primer nivel.

Costes orientativos para la futura concesionaria

Estos precios son orientativos para la empresa que resulte adjudicataria de las obras, ya que la misma gestionará el aparcamiento y los cinco locales que hay previstos en la planta cero del edificio durante 40 años.

"Cualquiera de las empresas ofertantes puede establecer bonos más baratos. Dentro de estas opciones, se ha facilitado que sean bonos de aparcamiento de mañana, tarde, noche o para todo un mes... Por lo que serán las empresas las que deben ser capaces de ofertar mejoras para estos residentes de la zona", aclaró el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero.

Tanto Triguero como Hernández señalaron que se ha establecido un canon de salida "simbólico", de 1.000 euros, para la licitación del proyecto porque el principal objetivo es hacerlo "atractivo para que no quede desierto".

La licitación empezará después de que el anteproyecto se apruebe en el pleno programado para este jueves, y una vez se hayan solicitado diferentes informes necesarios para que el procedimiento pueda continuar.