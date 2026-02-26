Así es Lío Ibiza, el cabaret que preocupa a los vecinos de un barrio de la isla

La ciudad de Ibiza es conocida internacionalmente por su oferta de ocio nocturno y espectáculos de alto nivel, concentrados en buena parte en el entorno del puerto y la bahía de Talamanca. En ese contexto nació en 2011 Lío Ibiza, un cabaret impulsado por el grupo Pacha Group cuando aún estaba bajo la dirección de Ricardo Urgell. Tras la venta del grupo al fondo Trilantic Capital, el establecimiento ha iniciado una nueva etapa empresarial y también un traslado que ha generado inquietud vecinal.

Después de finalizar el contrato del local que ocupaba en Marina Ibiza, el restaurante-espectáculo se trasladará al Hotel Corso, inmueble que también ha sido adquirido por un fondo de inversión con el objetivo de reconvertirlo en un cinco estrellas. El cambio de ubicación sitúa la actividad en una zona residencial próxima a s’Illa Plana y Talamanca, donde parte del vecindario teme un aumento del tráfico y del ruido nocturno.

Un formato de cena con espectáculo y club

El concepto de Lío Ibiza combina restauración y espectáculo en un mismo espacio. La propuesta incluye cenas con actuaciones en directo, números coreografiados, acrobacias y escenas interactivas que se desarrollan en torno a un escenario con vistas a Dalt Vila, una panorámica que se ha convertido en uno de los rasgos distintivos del local.

Un momento de un show en Lío Ibiza / DI

La oferta gastronómica se basa en un menú a la carta de inspiración mediterránea, con platos como carpaccio de lubina o pulpo a la parrilla, acompañados por una selección de vinos, licores y cócteles. Tras el espectáculo, el espacio se transforma en club nocturno con sesiones de djs internacionales y residentes, prolongando la actividad hasta la madrugada.

Tras el espectáculo y la cena, la fiesta continúa en el club. | LÍO IBIZA / DI

En Lío, la actividad no concluye tras la cena y el espectáculo, sino que continúa con la transformación del espacio en club nocturno, prolongando la programación hasta la madrugada. Sus residencias musicales han tenido un papel destacado en el ritmo de la temporada, con propuestas diferenciadas a lo largo de la semana.

Reunión con los vecinos

El director artístico de Lío Ibiza, Joan Gràcia, mantuvo un encuentro con vecinos de s’Illa Plana para abordar sus inquietudes por el traslado al Hotel Corso, reunión a la que asistió el concejal de Urbanismo, Juan Flores, en sustitución del edil de la zona. El Ayuntamiento confirmó que la nueva propiedad ya dispone de licencia para reformar el hotel, elevar su categoría a cinco estrellas y adecuar espacios anexos —incluidas parcelas frente a la entrada— donde se prevé habilitar un aparcamiento soterrado para minimizar el impacto del tráfico.

La empresa ya trabaja en la temporada 2026 y prevé abrir próximamente el periodo de reservas. Mientras tanto, el traslado y la futura apertura en su nueva ubicación mantienen el foco en el equilibrio entre la consolidación de un referente del ocio insular y las demandas de tranquilidad de los residentes de la zona.