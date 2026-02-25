Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda en IbizaLimitación vivienda no residentesAparcamiento bulevar
instagramlinkedin

Así se prepara el 'gerret' en escabeche, un receta tradicional de Ibiza y protagonista de la 'Fira des Gerret'

El libro 'Bon profit1', de Joan Castelló Guasch, detalla cómo cocinar el 'gerret' en escabeche

'Gerret' en escabeche del restaurante Ca n' Alfredo

'Gerret' en escabeche del restaurante Ca n' Alfredo / PG

Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

El próximo 7 de marzo se celebra en Santa Eulària la 'Fira des Gerret', una de las ferias gastronómicas más esperadas de la isla y en la que este pescado se convierte en el auténtico protagonista. El evento alcanza este año su décima edición y confía en alcanzar la misma cantidad de producto que el año pasado, cuando se sirvió más de una tonelada de pescado: 1.200 kilos, según destacó el Ayuntamiento de Santa Eulària, organizador del evento junto a Santa Eulària Empresarial y Peix Nostrum.

A estas horas, las inscripciones para participan en la feria, que premia todos los años las mejores recetas tradicionales y de vanguardia de los participantes, ya están cerradas, según recuerda el Consistorio.

Toni Blai explica cómo comer gerret sin espinas

Toni Blai explica cómo comer gerret sin espinas

M.Torres

Uno de los platos más tradicionales de las que se preparan con este pescado es el gerret escabetxat. Una delicia que, además, se puede conservar durante varios días. La receta se puede encontrar en diferentes libros de gastronomía de Ibiza, entre ellos en el emblemático 'Bon profit!' que escribió Joan Castelló Guasch y que edita el Institut d'Estudis Eivissencs. Aquí va la receta.

Gerret escabetxat

Ingredientes:

  • 1 kilo de gerret
  • 3 o 4 cabezas de ajos
  • Harina
  • Hojas de laurel
  • Granos de pimienta
  • Rodajas de limón
  • Medio vaso de vinagre
  • Medio vaso de agua
  • Aceite y sal

Preparación

  • Se limpia bien el pescado, cuanto más grandes los ejemplares, mejor para esta receta, según detalla el autor del libro, se salan y se dejan una hora cogiendo sazón.
  • Se pasa el gerret por harina y se fríe en abundante aceite. Se coloca en una olla o en una greixonera.
  • En la misma sartén se sofríen los dientes de ajo enteros, unas hojas de laurel, las rodajas de limón y los granos de pimienta.
  • Se añade el vinagre y, en el caso de que este sea muy fuerte, el agua, y se deja hervir unos minutos.
  • Se vierte este preparado sobre el pescado y se deja enfriar.

Joan Castelló Guasch recuerda que el gerret en escabeche se sirve frío y que, además, está más gustoso cuando ha reposado uno o dos días. De la misma manera, destaca que los mejores meses para degustar este pescado son febrero, marzo y abril: "Cuando las hembras tienen huevos, es la época en la que este pescado es más sabroso".

Noticias relacionadas y más

De la misma manera, hace hincapié en que la receta del escabeche tradicional del gerret se puede emplear con cualquier clase de pescado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Prepara unas deliciosas zanahorias con salsa de yogur, naranja y hierbabuena: una receta fácil y gourmet
  2. Detenido por intentar matar a un hombre en Ibiza: lo apuñaló cerca del corazón y se dio a la fuga cuando llegó la Policía
  3. La frialdad del hombre que agredió a su expareja en Ibiza : 'Paró a fumarse un cigarro y luego continuó
  4. La multa de la Guardia Civil a una ambulancia en Ibiza destapa, según UGT, “irregularidades gravísimas” en la nueva flota
  5. Llega una nueva borrasca a Ibiza: La Aemet activa la alerta por fuertes vientos para este jueves
  6. Una familia consigue vivir ocho años en un piso de Ibiza a cambio de 360 euros en total
  7. Detienen en Ibiza a un miembro de ‘Anonymous Fénix’, grupo 'hacktivista' acusado de ciberataques a organismos públicos
  8. Violencia machista en Ibiza: el agresor de Sant Antoni fue condenado por dos delitos de violencia de género 40 días antes de la paliza a su expareja

La nueva receta electrónica falla en Ibiza: las farmacias recurren al suministro manual de medicamentos

La nueva receta electrónica falla en Ibiza: las farmacias recurren al suministro manual de medicamentos

Así se prepara el 'gerret' en escabeche, un receta tradicional de Ibiza y protagonista de la 'Fira des Gerret'

Así se prepara el 'gerret' en escabeche, un receta tradicional de Ibiza y protagonista de la 'Fira des Gerret'

José González, profesor: "El lenguaje audiovisual es una herramienta de transformación de la sociedad, puede desembocar en propaganda o en avances sociales, es peligroso"

José González, profesor: "El lenguaje audiovisual es una herramienta de transformación de la sociedad, puede desembocar en propaganda o en avances sociales, es peligroso"

Cuatro años y nueve meses de internamiento para un menor que estuvo a punto de matar a otro rajándole el cuello con una botella en Ibiza

Cuatro años y nueve meses de internamiento para un menor que estuvo a punto de matar a otro rajándole el cuello con una botella en Ibiza

David, trabajador autónomo en Ibiza: "El retraso en pagos por parte de instituciones es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos"

David, trabajador autónomo en Ibiza: "El retraso en pagos por parte de instituciones es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos"

La retirada de la tarjeta de transporte a migrantes en Ibiza llega al Defensor del Pueblo: PSOE e IU-Podemos presentan una denuncia

La retirada de la tarjeta de transporte a migrantes en Ibiza llega al Defensor del Pueblo: PSOE e IU-Podemos presentan una denuncia

Maria Marí, Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d’Eivissa: "Hay muchos jóvenes de Ibiza que no saben lo que son las matanzas de Ibiza"

Maria Marí, Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d’Eivissa: "Hay muchos jóvenes de Ibiza que no saben lo que son las matanzas de Ibiza"

HUGEL, de día en Ushuaïa y de noche en Hï Ibiza: "Me siento orgulloso y agradecido"

HUGEL, de día en Ushuaïa y de noche en Hï Ibiza: "Me siento orgulloso y agradecido"
Tracking Pixel Contents