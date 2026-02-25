Así se prepara el 'gerret' en escabeche, un receta tradicional de Ibiza y protagonista de la 'Fira des Gerret'

El próximo 7 de marzo se celebra en Santa Eulària la 'Fira des Gerret', una de las ferias gastronómicas más esperadas de la isla y en la que este pescado se convierte en el auténtico protagonista. El evento alcanza este año su décima edición y confía en alcanzar la misma cantidad de producto que el año pasado, cuando se sirvió más de una tonelada de pescado: 1.200 kilos, según destacó el Ayuntamiento de Santa Eulària, organizador del evento junto a Santa Eulària Empresarial y Peix Nostrum.

A estas horas, las inscripciones para participan en la feria, que premia todos los años las mejores recetas tradicionales y de vanguardia de los participantes, ya están cerradas, según recuerda el Consistorio.

M.Torres

Uno de los platos más tradicionales de las que se preparan con este pescado es el gerret escabetxat. Una delicia que, además, se puede conservar durante varios días. La receta se puede encontrar en diferentes libros de gastronomía de Ibiza, entre ellos en el emblemático 'Bon profit!' que escribió Joan Castelló Guasch y que edita el Institut d'Estudis Eivissencs. Aquí va la receta.

Gerret escabetxat

Ingredientes:

1 kilo de gerret

3 o 4 cabezas de ajos

Harina

Hojas de laurel

Granos de pimienta

Rodajas de limón

Medio vaso de vinagre

Medio vaso de agua

Aceite y sal

Preparación

Se limpia bien el pescado, cuanto más grandes los ejemplares, mejor para esta receta, según detalla el autor del libro, se salan y se dejan una hora cogiendo sazón.

cuanto más grandes los ejemplares, mejor para esta receta, según detalla el autor del libro, se salan y se dejan una hora cogiendo sazón. Se pasa el gerret por harina y se fríe en abundante aceite. Se coloca en una olla o en una greixonera.

en abundante aceite. Se coloca en una olla o en una greixonera. En la misma sartén se sofríen los dientes de ajo enteros, unas hojas de laurel, las rodajas de limón y los granos de pimienta.

Se añade el vinagre y, en el caso de que este sea muy fuerte, el agua , y se deja hervir unos minutos.

, y se deja hervir unos minutos. Se vierte este preparado sobre el pescado y se deja enfriar.

Joan Castelló Guasch recuerda que el gerret en escabeche se sirve frío y que, además, está más gustoso cuando ha reposado uno o dos días. De la misma manera, destaca que los mejores meses para degustar este pescado son febrero, marzo y abril: "Cuando las hembras tienen huevos, es la época en la que este pescado es más sabroso".

De la misma manera, hace hincapié en que la receta del escabeche tradicional del gerret se puede emplear con cualquier clase de pescado.