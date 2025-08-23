Miguel Tur : «Hemos querido mantener el equilibrio entre tradición y modernidad»

«No dejar a nadie fuera de las celebraciones» es el principal objetivo del Ayuntamiento de Sant Antoni en estas fiestas de Sant Bartomeu. Así lo asegura el concejal Miguel Tur, quien destaca la convivencia entre lo tradicional y las propuestas más modernas.

¿Qué destacaría de las fiestas de Sant Bartomeu 2025?

Este año hemos querido mantener el equilibrio entre tradición y modernidad. Contamos con actos muy queridos por los vecinos, como las ballades, la Fiesta de Cartagineses y Romanos o los fuegos artificiales, pero también hemos incorporado propuestas culturales y musicales novedosas que atraen a públicos de todas las edades. Lo que más destacaría es esa convivencia entre lo de siempre y lo nuevo, que hace que las fiestas sigan vivas, con gran participación y siendo siempre un éxito.

Han recuperado la ballada en la cueva de Santa Agnès. ¿Qué se celebra y desde cuándo no se incluía en las fiestas?

Gracias a la iniciativa de la Colla de Portmany hemos recuperado la ballada en la cueva de Santa Inés, una tradición que no se celebraba, como tal, desde 1865. Este lugar, que ya fue usado como espacio de culto desde tiempos púnicos y que aparece en documentos del siglo XIV referido como ‘Cueva Santa’, está rodeado de leyendas como la de la antigua talla de la Santa que siempre regresaba milagrosamente a la cueva. Recuperar esta celebración supone devolver a nuestro pueblo una parte esencial de su historia y de su identidad cultural.

La tradición está muy presente tanto en el día grande como en las ballades o talleres de artesanía para niños. ¿Suele haber buena participación en estas citas con el folclore?

Sí, la participación suele ser muy buena. Las ballades congregan a vecinos de todas las edades, que disfrutan tanto del baile como de la música en directo de nuestras colles. Además, los talleres infantiles permiten que los más pequeños se acerquen al folclore de una manera divertida y educativa, garantizando así que la tradición se transmita a nuevas generaciones. Para nosotros es muy importante ver cómo las familias participan juntas en este tipo de actos porque refuerza el valor comunitario y mantiene vivas nuestras raíces.

Así, ¿podríamos decir que las tradiciones gozan de buena salud en Sant Antoni?

Sin duda. El folclore, las ballades, los actos populares y las celebraciones religiosas siguen despertando un gran interés y cuentan con una amplia participación. Esto demuestra que las tradiciones no solo se mantienen, sino que se renuevan cada año con la implicación de las colles, asociaciones y vecinos.

La obra de Okuda tiene también su lugar en el programa, con un concurso de reels con este escenario como protagonista. ¿Es una forma de darla a conocer entre los más jóvenes?

Siempre intentamos que el programa de fiestas tenga propuestas para todos los públicos, y hoy en día la creación de contenido es una forma de expresión muy presente entre los jóvenes. Pensamos que sería divertido y participativo organizar un concurso de reels, donde cada uno pueda dar rienda suelta a su creatividad. Y qué mejor escenario que la recién estrenada obra de Okuda en la calle Santa Agnès, que se ha convertido ya en un nuevo símbolo de Sant Antoni. Con esta iniciativa conseguimos, por un lado, acercar la obra a las nuevas generaciones y, por otro, darle vida y proyección a un espacio que queremos que disfrute todo el mundo.

Hay varias noches de soul y rock&roll, como la Mockers Revolution y la Natural Born Rockers.

Estas actividades forman parte del programa de actividades que impulsa la Asociación cultural de Baile de Salón Sunset Swing, que lleva años dinamizando la vida cultural del municipio con diferentes propuestas. Dentro de este marco se incluyen eventos como el Sunset Swing Festival, con conciertos, clases de baile, djs especializados en vinilo y exhibiciones de coches clásicos, así como veladas temáticas como la Hula Party o el Jambalaya Festival. Dando especial protagonismo a la música en directo y a géneros que conectan tanto con jóvenes como con adultos. Estas actuaciones aportan frescura, energía y un ambiente muy participativo, que completa la oferta musical de las fiestas.

Citas como la batalla de cartagineses y romanos son inamovibles en el programa. ¿Qué hace tan especial esta actividad?

Es uno de los actos más esperados porque combina historia, humor, participación y un ambiente festivo único. Cada año consigue congregar a cientos de personas y se ha convertido en una de las señas de identidad de nuestras fiestas. Este año hemos unificado toda la actividad en un solo día, lo que nos permite ofrecer un programa más completo y participativo para niños, familias y adultos. Es una cita con un marcado carácter lúdico y festivo, pensada para todos los gustos y que refuerza su esencia familiar. Después de tantos años, era necesario darle una vuelta para mantenerla viva y atractiva. Además, la jornada se completa con el concierto de ‘Esta me la sé’, donde todo el mundo podrá cantar las canciones más versionadas de los últimos tiempos. Para cerrar la noche, contaremos con la mejor música de DJ Vicente García y DJ Yor-D, garantizando un final de fiesta a la altura.

Este agosto también hay citas deportivas como la Travesía a Nado a sa Cova de ses Llagostes, que cumple 25 años.

Este año la Travesía a Nado es muy especial porque celebramos su 25 aniversario, un cuarto de siglo consolidándose como una de las pruebas deportivas más emblemáticas de nuestras fiestas. Será un encuentro muy emotivo en el que reuniremos a ganadores de ediciones pasadas y en el que habrá sorpresas preparadas para la ocasión.

¿Y qué hay del Día de la Piragua?

El Día de la Piragua llega ya a su 24 edición, demostrando la gran acogida que tiene entre familias y aficionados. Este año incorporamos una divertida novedad: la posibilidad de participar disfrazados, con premio al mejor disfraz, lo que da un aire más festivo y participativo a la jornada. Ambas actividades son mucho más que deporte: representan tradición, convivencia y la oportunidad de disfrutar de nuestro entorno natural de una forma sana y divertida.

¿Qué papel juegan las asociaciones locales o vecinos en la organización de los actos de Sant Bartomeu?

Un papel imprescindible. Sin las asociaciones socioculturales, juveniles y deportivas y sin la colaboración de los propios vecinos, estas fiestas no tendrían la misma fuerza. El Ayuntamiento coordina y apoya, pero son ellos quienes aportan la esencia y la autenticidad a cada acto.

¿Cuál es su mayor deseo para estas fiestas de agosto?

Que todos los vecinos y visitantes disfruten con alegría, respeto y convivencia. Que sean unas fiestas que refuercen nuestro sentimiento de comunidad y que cada persona encuentre en el programa algo que le ilusione y le haga sentirse parte de Sant Antoni.