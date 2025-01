Mucha música, paella y diversión. Es lo que se ha vivido esta tarde en la edición número doce de la Paella Musical organizada por la Asociación Músico-Cultural Retro de Sant Antoni. La fiesta, que se celebró en el hotel Puchet, contó con la actuación estrella de Los Salvajes, la mítica banda de los 60 a los que se conocía como los Rolling Stones españoles por sus versiones en castellano de éxitos de sus satánicas majestades y cuyo espíritu mantiene vivo uno de sus componentes originales.

Una paella musical muy salvaje en Sant Antoni | FOTOS: JUAN A. RIERA

No fueron los únicos que se subieron al escenario. También lo hicieron la banda ibicenca Simple Rock y el boliviano Lucas Bayo. Además, cómo no, los asistentes disfrutaron no sólo de la música sino también de la paella que se sirvió a mediodía y con la que cogieron fuerzas para pasar la tarde bailando.