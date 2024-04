Arquitectura, dones joves i emprenedoria

Delia Izquierdo i Carmen Francés són dos de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones, de la Confederació Intersindical del sindicat STES, dedicat a dones que treballen en l’àmbit de l’arquitectura o l’enginyeria civil.

Carmen Francés, en la il·lustració del calendari. / Allende Bodega

«Atreta pel camp de les noves tecnologies i la meva passió pel món de la visualització en 3D, vaig decidir especialitzar-me en aquest àmbit, formant-me en arquitectura BIM, modelatge de projectes i infografia hiperrealista», explica Izquierdo a les seues xarxes socials. De fet, té experiència com a professora de 3D Studio Max i Vray a la Universidad de Burgos. «Des de fa uns anys em pots trobar, juntament amb persones meravelloses, a AJO taller d’arquitectura, un estudi d’arquitectura multidisciplinari amb seu a Burgos», destaca en el seu perfil de LinkedIn. L’empresa està interessada en rehabilitació d’edificis i habitatges, la creativitat i educació d’arquitectura per a infants i en processos participatius a la ciutat. El seu àmbit d’actuació principal és la província de Burgos.

Carmen Francés és sòcia fundadora precisament d’AJO taller d’arquitectura. Va cursar els seus estudis universitaris a la Universidad de Navarra i defineix l’espai arquitectònic de la següent manera: «S’ha d’entendre primer com a espai viscut i després com a espai físic. Aquell lloc on les persones caminen, es comuniquen, es reuneixen, senten, recorden, estimen, viuen». Ha estat implicada en diversos projectes relacionats amb l’arquitectura. A tall d’exemple, té experiència com a presidenta de l’associació Entramado. Es tracta d’una entitat «sense ànim de lucre per a l’activació arquitectònica i urbana de la ciutat de Burgos» i que fa anys va ser fundada «sota la inquietud de diversos joves lligats a la seva ciutat».

Tant Izquierdo com Francés formaven part de l’equip que, l’any 2016, va presentar un projecte al ‘Concurso de Ideas para la reurbanización y remodelación de Las Llanas de Burgos’ i finalment el seu grup esdevingué guanyador.

