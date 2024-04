Movilidad en Ibiza: Empieza la polémica eliminación del carril bici de Sant Jordi

El pasado viernes dieron comienzo los trabajos para eliminar totalmente el carril para bicicletas que recorre la calle Vicent Serra desde la Plaça Major de Sant Jordi hasta la calle Mèrlera, en las proximidades de Can Bellotera. De momento se han retirado los pivotes y los tacos que separan ese carril para bicis del asfalto por el que circulan, en una sola dirección (hacia Sant Jordi), turismos, camiones y motos, según confirmó ayer el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig.

Parte del carril aún con tacos y pivotes. | J. M. L.R. / José miguel L.Romero. sant jordi

«Se ha empezado a limpiar el pavimento de elementos como los tacos separadores y los pivotes. Luego, se eliminarán las líneas y señalizaciones pintadas en el asfalto con una máquina de hidroimpulsión. Una vez limpia, se repintará la calle», detalla el alcalde. Los trabajos durarán «dos o tres semanas, como mucho».

Quitar los tacos «será rápido, y la máquina de hidroimpulsión parece ser que trabaja también bastante deprisa», explica Roig. Esa máquina se limita» a despintar, mientras que hay otras que son muy abrasivas con el asfalto». Sólo faltan por quitar los tacos (que simplemente hay que desatornillar) desde la calle sa Sal Rossa hasta la Plaça Major, cerca de la iglesia. Es decir, que sólo hay aún tacos clavados al suelo en 300 de los 800 metros que tiene ese carril bici.

Si bien el equipo de gobierno hizo una reserva de 80.000 euros en el presupuesto para este proyecto, finalmente costará 48.279 euros (IVA incluido).

«No engaño a nadie»

«Ejecutamos —indica Roig— la conclusión del ‘Estudio de movilidad y adecuación del núcleo urbano de Sant Jordi’ que encargamos y que formaba parte de nuestro programa electoral. No engaño a nadie. Me presenté a unas elecciones con la idea de ese estudio de movilidad y con la idea de eliminar ese carril».

El estudio fue redactado por Ibiza Ingenieros, «un gabinete que no es precisamente sospechoso de ser anti carril bicicleta, al contrario. Es el mismo que diseñó el carril de Bartomeu Roselló e Isidor Macabich», en Vila. «Ellos —comenta— fueron los primeros que cuando les pedí el estudio de movilidad me dijeron que me lo pensara, pero cuando empezaron a estudiar el caso vieron que, realmente, era necesario» y que el carril «estrangula la zona céntrica».

La Federación de Padres de Alumnos (FAPA) criticó recientemente la intención del Consistorio de proceder a eliminar ese carril: «Pedimos al Ayuntamiento de Sant Josep que tenga en cuenta la voluntad popular mayoritaria y desista de eliminar el carril bici, que tantas expectativas positivas había creado. Está claro que en el proyecto inicial se pueden hacer modificaciones si se considera necesario, para mejorarlo o solucionar problemas puntuales que se hayan detectado, pero de ninguna forma aceptamos su total eliminación», advirtió la FAPA en una nota de prensa. «Sí, la FAPA se pronunció —dice el alcalde cuando se le recuerda la postura de esa entidad—, pero lo que me hubiera gustado es que también lo hiciera sobre los coches de los papás que van a dejar y a buscar a los niños cada mañana y que aparcan encima del carril de bicicletas. De eso no han dicho nada».

Suscríbete para seguir leyendo