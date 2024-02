La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) de Ibiza y las asociaciones de representantes de los padres y madres de alumnos del instituto Algarb y los colegios públicos Can Guerxo, Can Raspalls y Sant Jordi han remitido un escrito al Ayuntamiento de Sant Josep en el que manifiestan su oposición a la retirada del carril bici que conecta el centro de Sant Jordi con Can Guerxo. Piden, con carácter de «urgencia» y antes de que se tome ninguna medida al respecto, una reunión para tratar esta cuestión. Hay que tener en cuenta que la decisión de implantar dicho carril bici partió, en el pasado mandato, de la iniciativa de los escolares del municipio en un pleno juvenil.

