Associació Ca sa Majora Segle XXI: «Pareix que la cultura de la festa a Eivissa tapa les nostres arrels»

La Menció Jove d’enguany de l’Institut d’Estudis Eivissencs ha anat dirigida a l’Associació Ca sa Majora Segle XXI, que en els darrers anys ha organitzat diferents activitats culturals o esportives a Sant Josep de la mà d’un grup de joves que es mouen entre els 16 i els 25 anys, aproximadament. Molts d’ells estudien fora de l’illa, però van organitzant-se per poder fer poble.

En aquesta entrevista, Bartomeu Tur (president) i Miquel Ribas (tresorer) confirmen que hi ha moltes ganes de continuar endavant. Aquesta organització neix com a Club Recreativo Cultural y Deportivo Ca sa Majora, constituït legalment, amb estatuts, l’any 1981, encara que la seua activitat va començar els anys 70. Després d’una temporada sense acció, el 2008 aquesta entitat es va refundar com a Ca sa Majora Segle XXI, i els actuals membres varen agafar el relleu fa ara cinc anys. Sempre defensant un model associatiu i recreatiu per als joves d'Eivissa. El seu lema és ‘Feim poble, feim festa’.

¿Què suposa per valtros aquest reconeixement de l’IEE?

Bartomeu Tur: El rebem amb molta alegria i també sorpresa, perquè no feim el que feim per obtenir reconeixement. Ens fa molta il·lusió, perquè és una manera de reconèixer tota la feina que hi ha darrere una festa, trobada o el que sigui que organitzem. Estam molt agraïts a l’Institut.

Organitzau moltes coses al poble i sou molt joves.

Miquel Ribas: De fet, som el grup de joves de la colla de ball pagès de Sant Josep. Ens coneixem de tota la vida, i quan se’ns va oferir dur Ca sa Majora, no vàrem dubtar-ho. Dels que hi estam ara, tots som de la colla. Això sí, al concurs de frita de polp, per exemple, sí que ens va ajudar gent que no és de la colla. El que volem intentar és que més gent se sumi a tot això, que el grup dels que hi hem estat sempre vagi creixent.

¿Com sorgeix la idea de donar-li un nou impuls a Ca sa Majora Segle XXI?

B.T.: El club neix fa molt de temps i naltros ara tenim els mateixos objectius que en els seus inicis dels anys 70 i 80. Varen començar organitzant les festes de Sant Josep. Després aquell primer club Ca sa Majora es va deixar anar. L’any 2008, els de la junta directiva anterior a la nostra, són els que van fundar l’associació que avui perdura, que és Ca sa Majora Segle XXI. El 2018, quan se’ls hi va acabar el mandat, varen oferir-nos continuar endavant amb l’associació, entrant-hi joves que teníem els 18 acabats de complir. Vàrem donar-li molt d’impuls, i fins ara. Estam molt contents. M.R.: Al principi no sabíem molt bé què oferir, però sí que teníem idees fresques i anàvem pensant cosetes en les quals l’anterior directiva ens anava ajudant, perquè va ser una transició progressiva. El que més record són les sessions de cine a Can Jeroni de pel·lícules en català.

La veritat és que feis una mica de tot. Hi ha activitats per a tots els gustos.

B.T.: Sí, tenim molta varietat, això del cinema en català és una de les primeres coses que vàrem fer junt amb les excursions d’estiu, que en certa manera han estat el nostre potencial tot aquest temps. Cada estiu ens ajuntam i feim excursions en caiac, en pàdel surf, etc, per tenir activitat esportiva i cultural per a tothom. Paral·lelament, hem col·laborat amb l’Ajuntament sempre que ha estat necessari. El Sobrassada Rock és la nostra gran festa cada any, que es feia des del 2008 i l’hem mantingut. S’organitza cada desembre. També hem anat a l’Observatori de Cala d’Hort, hem celebrat festes populars com sa Trencada i ara, fa poc, hem tengut el concurs de frita de polp [I Concurs Internacional de Frita de Polp, Polp a s’Olla].

Centenars i centenars de persones varen passar pel nucli de Sant Josep aquell dia.

B.T: Crec que ha estat la nostra festa estrella des dels nostres orígens. Mai havíem ajuntat a tanta gent, amb tanta feina i tants treballadors. Va ser un desplegament molt gros al que no estam acostumats. Una altra cosa molt important també és el concurs Què saps d’Eivissa?, que va començar amb el grup folklòric i va continuar amb Ca sa Majora. Cada any ho feim dins ‘Units pel nostre parlar’ [setmana ludolingüística promoguda per l’Ajuntament de Sant Josep] i és una de les activitats més polides que tenim, de relació intergeneracional i també de promoció de la cultura, tradicions i del nostre parlar.

Sempre es diu que a Eivissa manca teixit social, que costa que hi hagi entitats que perdurin. Vau assumir estar al capdavant de Ca sa Majora per les ganes d’organitzar coses i canviar això, no?

B.T.: Naltros sempre hem conegut el poble amb activitat i en certa manera ens sentíem responsables de continuar endavant, no deixar-ho perdre i millorar en tot el que puguem.

¿Què teniu previst d’ara endavant?

B.T.: Ja arriba la temporada d’estiu, que és quan acostumam a fer excursions, així que estam ja treballant perquè puguem fer sortides i continuar amb l’activitat que teníem d’estiu. I quan acabi, ja ens haurem de posar a treballar amb el Sobrassada Rock, que és el nostre plat fort del Nadal. Estam oberts sempre a noves idees, i si la campanya ‘Units pel nostre parlar’ es torna a fer, podem mirar com podríem com participar-hi. També volem col·laborar amb altres associacions del poble i dels pobles veïns.

Va ser sorprenent la quantitat de gent que vau reunir en el vostre primer concurs de frita de polp, el passat mes d’abril.

M.R.: Pens que hauríem de continuar fomentant-ho, la gent ha respost molt bé. Tant de bo que es repeteixi amb el mateix èxit. Venim apressos perquè la frita es va acabar de seguida. No ens esperàvem per res tant d’èxit i això servirà perquè la pròxima sigui molt millor. B.T.: La nostra intenció és fer festes d’aquest tipus més sovint.

Per què creis que és important que els joves s’involucrin en fer poble i en participar de la cultura popular? Hi ha qui associa això amb gent més major.

M.R.: Pens que és crucial per reforçar el sentiment d’illa amb una cultura única, que a la península és pràcticament desconeguda. Fa poc vaig estar a Barcelona. Parlava amb gent i els hi comentava què era el ball pagès. Només per tenir aquest nom, els hi pareixia que era mentida. Activitats i associacions així han de servir perquè els jóvens prenguin consciència que el que tenim aquí és únic. Vivim a un lloc on hi ha una cultura, la de la festa, que pareix que tapa molt tot això, les nostres arrels. M’agradaria que arribàs més als jóvens perquè no ens fes tanta vergonya, per exemple, parlar en eivissenc entre naltros. Sé de casos de jóvens d’arrels eivissenques que, pel que sigui, parlen en castellà entre ells. També és positiu poder explicar què és el ball pagès o la cultura eivissenca en general. Es tracta que les coses tradicionals d’aquesta illa es mantenguin i que no sigui tot només la festa de tecno que s’ha fet popular. També hi ha festes rurals, de poble, i és important que la gent conegui tot això. No hem de tenir vergonya d’explicar d’on venim i qui som. Fer-ho saber a la gent també és polit.

Sempre hem conegut el poble amb activitat i naltros ens sentíem responsables de continuar endavant Bartomeu Tur - President de l'Associació Ca sa Majora Segle XXI