El porno ‘mainstream’ és a la vida sexual el que una pel·li d’acció al dia a dia

‘Com parlar d’educació sexual en l’era de la pornografia mainstream?’, és la xerrada que varen impartir la infermera Miriam Alarcón i la mestra Laura García Seme, impulsores del projecte d’educació sexual ‘Las fantasías de Tanit’, a la darrera xerrada del cicle ‘Al barri, feminisme a diari’, que conclou el 25 de maig amb una conferència sobre ‘Dones de mala vida’.

«La situació, les dades, espanten», afirma Miriam Alarcón, el 50% de ‘Las fantasías de Tanit’, sobre el consum de pornografia entre els adolescents. Ella, infermera, i la seua companya a aquest projecte, la mestra Laura García Seme, varen protagonitzar lapenúltima xerrada del cicle ‘Al barri, feminisme a diari’, organitzat per Emprendada Feminista a la biblioteca de ses Figueretes: ‘Com parlar d’educació sexual en l’era de la pornografia mainstream?’.

El consum d’aquest tipus de pornografia afecta a molts aspectes de la vida dels adolescents, des de les expectatives al desig. «Es normalitzen comportaments que no són normals al sexe», comenten les impulsores d’aquest projecte sobre sexualitat que han començat ja a impartir tallers. És a dir, que la pornografia mainstream seria a la sexualitat com una pel·lícula d’acció al dia a dia. A ningú no se li acudiria convertir la seua quotidianitat en una pel·lícula d’acció, però molts adolescents (i no tan adolescents) volen que les seues relacions sexuals siguin com les escenes porno que consumeixen.

Porno contra realitat

«Hi ha ina diferència abismal entre la ficció i la realitat», comenten abans d’explicar que a la pornografia que es consumeix de forma aclaparadora no hi ha diversitat sexual ni corporal. «Els cosos no tenen pèls, ells són molt forts i elles molt primes. A més, les relacions son sempre heterosexuals», indiquen ‘Las fantasías de Tanit’, que varen crear el projecte després d’estudiar un màster sobre sexologia amb perspectiva de gènere. «Al porno es veuen molts minuts d’erecció perfecta, no hi ha consentiment i no reflecteix la realitat del sexe: se’t puja el múscul de la cama, acabes amb el llençol enrotllat, se t’embullen els cabells...», indiquen les protagonistes de la penúltima xerrada del cicle, que conclou el 25 de maig (11 hores, biblioteca de ses Figueretes) amb la conferència ‘Dones de mala vida. Disciplinament de gènere a Eivissa’, que impartiran Fanny Tur, responsable de l’Arxiu Històric d’Eivissa, i Maria Cardona.

Tot això afecta a les expectatives que els adolescents, que estan vivint les seues primeres experiències, tenen sobre el sexe: «Després de veure porno es troben amb què la realitat no és la que s’esperaven i es senten frustrats». En el cas de les dones, els efectes són més perversos: «Veuen porno per saber què els agrada a ells i aquesta pornografia mainstream es centra en el desig masculí. Acaben fent coses que no els agraden, que no les satisfà perquè és el que han vist». Uns efectes dels que deixen constància els estudis sobre consum de pornografia entre els adolescents elaborats per investigadors de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i que posen de manifest que alguns boixos, amb només vuit anys, ja han consumit pornografia.

Miriam i Laura defensen educar en sexualitat des de ben petits: «Vaig llegir una frase de la Fundación RANA que deia que si parles de sexualitat amb els teus fills als tretze anys estàs arribant tretze anys tard». Educar en sexualitat, reivindiquen, «és ensenyar-lis a posar límits, reforçar l’autoestima, conèixer-se».

Tota la pornografia és dolenta? No. ‘Las fantasías de Tanit’ parlen d’un «porno ètic» on les persones es comuniquen, es veuen cosos diferents, diversos tipus de sexualitat i, sobretot, no hi ha relacions de dominació. Quin és el problema amb aquesta pornografia? Doncs que és de pagament. «No està amagada, no cal molt d’esforç per trobar-la, però no és gratuïta, com sí ho és la pornografia maisntream, així que quan un adolescent se la troba, no la consumeix, fugen i consumeixen l’altra pornografia, per la que no han de pagar», expliquen les expertes, que destaquen també les facilitats d’accés que tenen a aquesta: «Abans havies d’anar al quiosc o al videoclub i ho amagaves perquè podien veure’t. Ara no. Ara consumeixen la pornografia a la seua habitació», destaquen Miriam i Laura, que insisteixen en què els efectes del consum de pornografia entre els menors és «demolidor».

