Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Avanza el verano y las fiestas populares siguen siendo protagonistas en la agenda, con actividades para todos los públicos. Este fin de semana le topca el turno a las fiestas de Sant Jaume de Formentera, con mucha música hasta el sábado y un concierto especial, el de Antónia Font y Projecte Mut de este jueves. Y también están de fiesta en el barrio de es Clot de Vila, muy musicales también, con los flamencos Adelfa 5 el viernes y Canallas del Guateke el sábado, además de danza, paella popular, y fiestas de espuma para tener a los más pequeños en remojo y a la fresca.

De la música destaca el concierto de Macaco de este jueves en Las Dalias, el de Sonia Madoc (ex Sonia y Selena) del viernes en Children of the 80's, o el sábado los de Hostal Pascual en es Caló de s'Oli, Muriel Grossmann en Can Jordi y Mimi Barber en Teatro Ibiza. Y podemos rematar el fin de semana musical con Ibossim Flamenco en Vila o con Bluesmàfia en Sant Antoni.

También hay cine a la fresca en varios puntos de las islas, actividades infantiles y de ocio...

Antònia font actúan este jueves en las fiestas de Sant Jaume de Formentera / DM

JUEVES 25 DE JULIO

Fiestas de Sant Jaume en Formentera

11.30 horas: Visita de Projecte Mut a la residencia.

Visita de Projecte Mut a la residencia. 20 horas: Misa de Sant Jaume en la iglesia de Sant Francesc.

Misa de Sant Jaume en la iglesia de Sant Francesc. 21 horas: Ballada popular con es Xacoters y es Pastorells en la plaza de la Constitució.

Ballada popular con es Xacoters y es Pastorells en la plaza de la Constitució. 22.30 horas: Conciertos de Projecte Mut y Antònia Font.

Música

Macaco & Friends. Fusión. Desde las 20 horas en el Jardín de Las Dalias. Entradas a 20 €.

World Music. Músicas del mundo. Música a les places de Formentera. 22.30 horas en la plaza Europa de es Pujols.

The Prosperis. Rock. Sant Josep és Música. 19 horas en Can Jordi Blues Station.

Carly & The Cats. Rock. Sant Josep és Música. 20.30 horas en es Racó Verd de Sant Josep.

Abby Pianoman. Rock clásico. Sant Josep és Música. 20 horas en Cas Costas.

Cine

‘The boat that rocket/Radio Encubierta’, de Richard Curtis (Reino Unido, 2009). Ciclo Cinema a la Fresca de Formentera. 22 horas en la plaza de la iglesia de Sant Ferran.

Folclore

Sant Miquel Balla. Exhibición de folclore ibicenco con la Colla de Balansat. 19.15 horas en el patio de la iglesia de Sant Miquel.

Macaco toca este jueves en Las Dalias / Efe

VIERNES 26 DE JULIO

Fiestas de Sant Jaume en Formentera

22 horas: ‘Nit jove’. Actuaciones de Tur, Lu, Flaco Fer. Gawchito, Acqua, Day-n y El Padrino en la plaza de la Constitució.

Fiestas de es Clot

18.30 horas: Fiesta de la espuma

Fiesta de la espuma 19.30 horas. Escuela de danza de Sabrina.

Escuela de danza de Sabrina. 20 horas: Descubrimiento del monolito.

Descubrimiento del monolito. 20.30 horas: Capoeira con Banza de Senzala Ibiza.

Capoeira con Banza de Senzala Ibiza. 21.30 horas: Entrega de trofeos.

Entrega de trofeos. 22 horas: Concierto de flamenco con Adelfa 5.

Parque de la Paz de Eivissa.

Música

Children of the 80’s. Con Sonia Madoc, Dream Team Reload y La Movida Ibiza. Desde las 19 horas en Hard Rock Hotel de Platja d’en Bossa. Entradas a 20 € en clubtickets.com.

Música en viu. Jam session. Música a les places de Formentera. 22 horas en la plaza de la iglesia de Sant Ferran.

Conferencia

‘Unas hierbas con… Juan Suárez’, entrevista al ex director comercial de Diario de Ibiza, periodista y comunicador a cargo de Montse Monsalve. 20 horas en Ebusus Sociedad Cultural.

Cine

‘Big fish’, de Tim Burton (EEUU, 2003). Ciclo Divendres de Cine en Sant Jordi. 22 horas en la plaza de la iglesia.

‘Mes petites amoreuses/Mis pequeños amores’, de Jean Eustache (Francia, 1974). Ciclo Cinema a la Fresca de Formentera. 22 horas en la Casa del Poble de la Mola.

Infantil

Contacontes coeducatius de Eivissa. ‘El cuidaré’ (catalán), de Maria Loretta Giraldo. Para familias con niños de 2 a 12 años. 18 horas en el Casal d’Igualtat de Vila. Entrada gratuita con inscripción en igualtat@eivissa.es o 971397626.

Canallas del Guateke, en las fiestas des Clot de Vila / DI

SÁBADO 27 DE JULIO

Fiestas de Sant Jaume en Formentera

20 horas: Espectáculo de danza ‘Hana to Ishi’ a cargo de Valeria del Vecchio y Xènia Fuertes en el cine municipal.

Espectáculo de danza ‘Hana to Ishi’ a cargo de Valeria del Vecchio y Xènia Fuertes en el cine municipal. 22 horas: Concierto de jazz con Pere Navarro, Llorenç Barceló y Esteve Pi Trio en la plaza de la Constitució.

Fiestas de es Clot

12 horas: Fiesta de la espuma

Fiesta de la espuma 19 horas. Fiesta infantil con Tita Aurora.

Fiesta infantil con Tita Aurora. 21 horas: Sopar a la fresca.

Sopar a la fresca. 22.30 horas: Concierto de Canallas del Guateke

Parque de la Paz de Eivissa.

Música

Sol Post a s’Oli Festival. Concierto de Hostal Pascual. Todos los sábados en la puesta de sol a las 20 horas en el Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou con ‘food trucks’. Entrada libre.

Jazz a la Plaça. Jam session de jazz. Música a les places de Formentera. 22 horas en la plaza de la Constitució de Sant Francesc.

Vis a vis. Pop-rock. Sant Josep és Música. 11.30 a 13 en el Mercado de Sant Josep.

Muriel Grossmann Quartet. Jazz. Sant Josep és Música. 13 horas en Can Jordi Blues Station.

Mimi Barber. Rock, pop, soul... Desde las 23.45 horas en la sala Teatro Ibiza de Vila. Entrada libre

Cine

Mecal Air Ibiza. Selección de cortos del festival Mecal Pro Barcelona. Hoy ‘Animación’. 22 horas en el parque infantil de Sant Agustí. Entrada libre.

Cinema Jove a la fresca. ‘Mario Bros. La película’. 21.30 horas en el Campo de Fútbol de Sant Josep. Entrada libre.

Ocio

‘Dissabtes a la fresca’. Taller creativo para niños y niñas a cargo de Fran Lucas Simón Carter de 20 a 21 horas y a las 22 horas concierto de Carolina Merlo. Mercado Artístico de Sant Ferran, Formentera.

Ibossim Flamenco, el domingo en es Polvorí de Dalt Vila / Joan F. Ribas

DOMINGO 28 DE JULIO

Fiestas de es Clot

11 horas: Fiesta de la espuma

Fiesta de la espuma 14 horas. Gran paella popular a 15 €.

Gran paella popular a 15 €. 20.30 horas: Escuela de danza Ape Dream Dance.

Escuela de danza Ape Dream Dance. 22 horas: Espectáculo ‘ADD Dance on Fire’.

Parque de la Paz de Eivissa.

Música

Ibossin Flamenco. Concierto con Noemí Escudero, Luis González, Lidia Escudero y Pedro 'Brekón'. Ciclo 'Art i Música'. 21 horas en es Polvorí de Dalt Vila.

Bluesmàfia Acustic. Blues y swing. Ciclo Nits Amples d’Estiu de Sant Antoni. 22 horas en la plaza de detrás de la iglesia.

Nits al Tancó des Cubells. Punt de Trobada Musical con Albert Oliva & Friends. 20 horas en el Tancó des Cubells. Entrada libre.

Cine

‘Harry Potter y la piedra filosofal’. Ciclo Cinema at the Beach. Cine familiar gratuito a las 21.15 horas en la playa de Cala Llonga. Consumiciones a beneficio de IFCC.

EXPOSICIONES

Bernat Tur. 'Mala mar'. Esculturas. Inaugiración viernes 26 de agosto a las 19.30 horas. De viernes a domingo de 11 a 13.30 y de jueves a sábado de 18.30 a 20.30 horasen el Auditori Caló de s'Oli de Cala de Bou. Hasta el 11 de agosto.

Luke L. Carter. 'Illa de cartó', dibujos. Inauguración viernes 26 de julio a las 20 horas. De 10 a 14 y de 18 a 22 horas en el Centre Antoni Tur Gabrielet de Sant Frances, Formentera. Hasta el 3 de agosto.

Cachete Jack. Proyecto de diseño gráfico de Nuria Bellver y Raquel Fanjul. Paradiso Ibiza Art Hotel de Cala de Bou. Hasta el 10 de agosto.

'Howard Greenberg. Historia de la fotografía'. Muestra de la colección de Greenberg de grandes fotógrafos del siglo XX. Galería También de Santa Gertrudis. Hasta el 30 de septiembre.

Eduardo Mezquida. 'Ciudades del mundo', pinturas. Sala de Exposiciones Sant Jaume 72 de Santa Eulària. De 10 a 13.30 y de 17 a 20 horas de martes a sábados. Hasta el 27 de julio.

'Fashion & Art'. Presentación de las creaciones de Adlib Ibiza Bridal y la artista Marta Torres. Sa Nostra Sala, c/Aragó 17 de Vila. De lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 25 de julio.

Hiroshi Kitamura. Escultura y pintura. Espacio Micus. Carretera Jesús a Cala Llonga km 3. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica al 971 191923. Hasta el mes de octubre.

Anita Snellman. Pinturas. Museo Puget de Dalt Vila. De martes a sábado de 10 a 14 y de 18 a 20 horas. Domingos de 10 a 14 horas. Lunes y festivos cerrado. Hasta el 10 de noviembre.

'Mirades de Dona'. Exposición colectiva de 14 mujeres artistas por el 8M. Hasta el 30 de julio en la Sala Refectori de Dalt Vila. De lunes a viernes de 9 a 14 horas.

María García de Leonardo. 'Mis mares', pinturas. Centro Cultural de Jesús. De lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30 horas. Hasta el 26 de julio.

Mai Blanco. 'Jardín Adentro'. Pinturas de gran formato e instalación. De miércoles a domingo de 12 a 20 horas en La Nave Salinas. Entrada libre. Hasta el 31 de octubre.

'Wittgenstein's Paradox'. Exposición colectiva de Liz Dechenes, Helmut Federle, Callum Innes, Ann Veronica Jansenss, Florian Pumhöls e Ian Wallace. Galería Parra&Romero de Santa Gertrudis. Hasta el 10 de agosto.

'Artesania i ceràmica. Tradició i modernitat'. Muestra de artesanía tradicional ibicenca patrocinada por el Consell de Eivissa. Centro Cultural Can Portmany de Sant Rafel. Jueves, viernes y sábados de 18 a 21.30 horas. Hasta el 1 de agosto.

'Hydro logical'. Instalación inmersiva de sonido luces y sombras del dúo Hauptmeier/Recker. Espacio de creación de Ses12Naus en La Carpintería, polígono de Can Bufí de Ibiza. Hasta el 15 de septiembre.

'¿Quién es quién?'. Instalación del dúo belga Thomas Spit y Eric Colonel. Colaboración de la galería Can Garita y Los Enamorados. Portinatx. Hasta el 28 de julio.

Albert Pinya. 'L'illa-que brilla-perilla', pinturas y cerámicas. Estudi Tur Costa de Jesús. Todos los jueves de 17.30 a 20.15 horas o con cita previa, hasta septiembre.

Santi Moix. 'La scoperta del fuoco'. Exposición temporal del artista catalán comisariada por Elena Ruiz. Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa y Formentera (MACE). Hasta el 15 de noviembre.

'Rest'. Ilustraciones de Chenta (Daniela Díez). Del 21 de junio al 20 de julio en el Paradiso Art Hotel de Cala de Bou.

'Eivissa, Empúries, Enserúne. El viatge possible'. Una experiencia virtual. Museo Monográfico des Puig des Molins. Organizan MAEF y Museu d'Arqueologia de Catalunya. Hasta septiembre.

Erwin Broner. Pinturas. Far de la Mola (Formentera). De martes a domingo de 10 a 14 horas. Lunes cerrado. Hasta el 29 de septiembre.

Rob Loren. 'La mirada mediterránea', fotografías. Bar Ca n'Anneta de Sant Carles. Hasta el 15 de septiembre.

'L'Illa Blava'. Muestra de fotografía submarina de los miembros de la asociación Es Blau. Al aire libre en el paseo del Port de Sant Miquel. Hasta el 30 de septiembre.

'Hombres de barro. Los maestros y los olores de la tierra'. Exposición sobre el libro del mismo nombre con Inés Ventós, Carolina Riera y Linda Wit. De lunes a viernes de 9 a 14 horas en la sede ibicenca del Colegio de Arquitectos, en Can Llaneres (Dalt Vila). Hasta el 30 de julio.

'Colectiva de verano'. Exposición con obras de María Catalán, Julia Fragua, Carles Guasch, Adrián Cardona y Jesús de Miguel. Garden Art Gallery, ctera de Sant Josep km 8,5 desvío a es Cubells (Cactus Lombribiza). Abierto de lunes a viernes de 9 a 15 y los sábados de 9 a 14 horas. Hasta octubre.

MERCADILLOS

Mostra Artesanal Sant Rafel. Artesanía tradicional, cerámica y productos agrícolas. Todos los jueves de 19.30 a 22.30 en el centro de Sant Rafel. Hasta el 12 de septiembre.

Hippy Market de Punta Arabí. Artesanía y productos de todo el mundo, gastronomía, música en vivo, zona infantil, desde 1973. Punta Arabí, es Canar, Santa Eulària. Miércoles de 10 a 18 horas.

Mercadillo Hippy de Cala Llonga. Artesanía y complementos. Todos los jueves de 18 a 22.30 horas. Música en vivo desde las 19.30 horas. De mayo a octubre.

Sant Josep: Mercado de producto local y artesanía. Sábados de 10 a 14 horas hasta el 23 de octubre. Actividades infantiles y música en vivo.

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 19 horas y domingos de 11 a 18 horas. Night Market los lunes, martes y domingos desde las 18 horas de junio a septiembre.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Hippy Market de Platja d'en Bossa: Mercadillo hippy. Los meses de mayo, septiembre y octubre de 18 a 23 horas y los meses de junio, julio y agosto de 18 a 24 horas. Hasta el 12 de octubre.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.

Mercado de Sant Francesc: De lunes a domingo de 10 a 14 horas. En julio y agosto lunes y martes también de 20 a 0 horas. Del 1 de mayo al 31 de octubre.

Mercado artesano de Sant Ferran: Jueves, viernes y sábados de 20 a 0 horas. Del 30 de mayo al 28 de septiembre.

Mercado artesano de la Mola: Mercadillo hippie. Miércoles y domingos de 16.30 a 22 horas. Del 1 de mayo al 9 de octubre.

Mercadillo de es Pujols: Artesanía y complementos. De lunes a viernes de 19 a 0 horas. Del 1 de mayo al 30 de septiembre.