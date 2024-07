Apagón de Movistar en Ibiza

Un fallo técnico en la central de Telefónica ha provocado una caída de Movistar que ha dejado sin Internet ni teléfono a redes particulares y profesionales de toda Ibiza. El apagón ha comenzado pasadas las dos de la tarde y ha durado alrededor de una hora, en la que numerosos establecimientos como supermercados, hoteles o comercios de todo tipo no han podido utilizar sus TPV para cobros con tarjeta. Un supermercado de Can Burgos avisaba a los clientes que entraban de que no podían pagar con tarjeta y sólo aceptaban dinero en efectivo porque no les funcionaban los dispositivos de cobro, por lo que quienes no tenían efectivo no podían comprar.

El apagón de Movistar ha afectado a zonas tan dispares como Cala Tarida, la ciudad de Ibiza, Talamanca, Platja d’en Bossa, Ca na Palava, Cala Llonga, Sant Joan y Sant Jordi, entre otras.

El servicio de comunicación de Telefónica ha respondido a este diario que se ha tratado de un fallo puntual que ya está resuelto y que el servicio está restablecido.