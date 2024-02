Núria Prieto, integrant d’Emprendada Feminista: «La religió és l’opi del poble, l’amor és l’opi de les dones»

«La religió és l’opi del poble, l’amor és l’opi de les dones», afirma Núria Prieto, militant d’Emprendada Feminista i mestra que dissabte passat al matí va obrir el cicle de xerrades ‘Al barri feminisme a diari’, organitzat per aquest col·lectiu a la biblioteca de ses Figueretes. Autodeclarada «freaky de l’amor», Prieto va oferir la conferència ‘L’amor romàntic i altres èssers mitològics’, poc més d’una hora en la que va anar desgranant per què el concepte que tenim de l’amor al segle XXI s’allunya de l’amor real i, sobretot, els paranys d’aquest concepte.

«Dic que és un ésser mitològic perquè, en realitat, és una construcció que s’ha anat creant. Són mites, idees preconcebudes. Existeix així perquè l’hem creat, ens l’han explicat com un conte. I pot ser problemàtic, però hi ha altres formes de viure l’amor», comenta Prieto, que un dels primers exemples que fa servir és la gelosia. Aquesta idea tan extesa de que són una mostra d’amor. «Està molt arrelada entre els joves, però també entre la gent adulta. Tenen aquesta idea de ‘si no sent gels és que no m’estima’». La conferenciant destaca que la gelosia és una emoció que no només es té amb les parelles, sinó que també es pot sentir vers els amics o els germans, però, en tots els casos, «prové de la inseguretat».

Núria Prieto, abans de començar la xerrada sobre l'amor romànric. / Vicent Marí

«El que t’està dient una persona que és gelosa és que té moltes inseguretats», afirma la feminista, que va parlar també a la xerrada sobre el love bombing (bomba d’amor), un concepte que està directament relacionat amb la violència masclista, però que també es pot aplicar a les relacions que la majoria consideraria «normals»: «És quan te diuen et convid a dinar, a sopar, et compro això i allò... Demostrar l’amor amb bens de consum, te fan creure que l’amor és això, que es demostra així, però no. Demostrar l’amor és que t’escoltin, que et mostrin afecte, que et demostrin que t’estimen de la forma que tu ho necessites». A més, destaca que aclaparar la parella amb un munt de regals és el que passa a una de les fases de la violència masclista, la coneguda com a «lluna de mel». «Així que alerta amb aquests regals», insisteix.

La omnipotència de l’amor

Un altre dels mites sobre els que va parlar Prieto a la xerrada va ser la omnipotència de l’amor: «L’amor ho pot tot». Una idea que el que fa és lligar a les dones a una relació que no és bona i que no les satisfà amparant-se en l’esperança de que la situació o la persona canviarà per amor. «Aquest és un mite que condemna les dones a patir i, sobretot, a convertir-se en salvadores, en ser un espai de rehabilitació per a homes que no les tracten bé, es queden al costat d’un home o una relació que no és el que volien», indica la conferenciant, que destaca que aquest és un dels altres mites que estan íntimament lligats a la violència masclista. «Després està l’eternitat de l’amor, que és un dels altres mites», apunta la feminista.

Núria Prieto, durant la xerrada a ses Figueretes. / Vicent Marí

«L’amor romàntic sempre l’hem de mirar amb perspectiva de gènere», afirma. Una idea que es sosté perquè una de les coses que més angoixa els humans és la incertesa i que fa que les dones es quedin amb una relació que no les fa felices per aquesta idea de què l’amor és etern. Una idea que en molts casos s’ha sustituit en els darrers temps per un concepte que la conferenciant ha batejat com «amor neoliberal», aquest corrent que, animat per les plataformes de cerca de parella, el que persegueix és «consumir experiències». «Per no patir tant», apunta l’experta, que reconeix que és complicat sortir d’aquests mites de l’amor romàntic perquè estan molt arrelats a les dones, especialment des del segle XIX, «amb els productes culturals». Una visió de l’amor romantitzada que s’ha anat construint a base de llibres, contes, pel·lícules, lletres de cançons... i que desemboca, explica la conferenciant, en la figura de «l’àngel de la llar»: «La dona a casa, en virtud de l’home i dels fills i que es considera alliberada perquè té la rentadora, el rentaplats... La dona sempre a casa, esperant que arribi l’home, tenint-ho tot sempre preparat».

Concepte neoliberal de l'amor

Precisament aquest concepte neoliberal de l’amor va centrar bona part del debat posterior a la xerrada, en la que varen participar persones de totes les edats, no només joves, com es pensaria. Un comportament amb què moltes dones empoderades, per trencar amb aquests mites de l’amor romàntic, apliquen dinàmiques masculines en aquestes relacions que, molts cops, es fonamenten en una «explotació del plaer» i una manca de «ètica amorosa».

També es va parlar de responsabilitat afectiva, de tenir cura de l’altra persona, de ser honestos en les relacions, ja que molts cops aquestes plataformes de cerca de parella són trampes en les que persones que sí que busquen l’amor topen amb altres que només volen encadenar relacions sense compromís.

Un altre dels aspectes que més varen comentar les dones durant la xerrada va ser el tema de exigència: «Ens diuen que som molt exigents i que per això no trobam un home. Això està malament per naltros, però no pels homes. Cada cop hi ha més cursos per trobar ‘dones d’alt valor’ i ningú no diu res. Naltros no podem ser exigents, però ells sí».