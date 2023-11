«Si tu hija es víctima de violencia machista no la vas a convencer, tienes que abrirle los ojos poco a poco, enseñárselo, que lo vaya viendo». Es el consejo que ofrece Belén Alvite, responsable del Centre d’Estudi i Prevenció de Conductes Addictives (Cepca) a los padres y madres que crean que sus hijas están en esta situación. Conseguir que se dé cuenta no es como destapar una estatua. Se parece más a las láminas de ilusiones ópticas, que en un primer momento no se ven y sólo «acercándote mucho y alejando la mirada» descubres la imagen escondida.

Esto, que hay que ir poco a poco, abriéndole los ojos, hasta que ella misma sea consciente de su realidad, muchas veces se hace difícil de entender a las familias. «Es normal, como padre, como madre, estás secuestrado por la emoción. El cerebro es terco y lo que quiere es convencerla. Sin embargo, al tratar de hacerlo cabe la posibilidad de que se cierre «aún más». Los adolescentes valoran mucho «su intimidad, porque no quieren sentirse vulnerables» y no se puede pretender enseñarles «con jarros de agua fría». «Lo que hay que hacer es tender puentes», insiste la experta, que los canales de comunicación estén abiertos. Además, recalca que estas situaciones de violencia machista en adolescentes se pueden dar «en cualquier familia». En todos los sentidos. «Los padres y las madres se preocupan por si su hija puede ser víctima de malos tratos por parte de su pareja, pero nadie se plantea que su hijo puede ser el agresor», apunta la responsable del Cepca, que lamenta que muchas veces las familias no son conscientes porque «no reconocen» esa violencia que está ejerciendo su hijo. Tributo a lo grande «a la mujer y la diversidad» de Aída Miró En ambos casos, tanto si su hija es víctima como su hijo agresor, insiste en la importancia de pedir ayuda. Anima a las familias, incluso, a pedir ayuda a profesionales en el caso de que no sepan cómo lidiar con esto. O a consultar las numerosas guías y manuales que hay. Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016. En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. Ceguera adolescente frente a la violencia machista