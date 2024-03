Ana Falú, arquitecta i activista social

Arquitecta i activista social pels drets humans i els drets de les dones. Aquesta és Ana Falú, una de les protagonistes del mes de març del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES.

ANA FALÚ Época: 1947 País: Argentina El seu interés per la relació de les dones amb l’espai i els hàbitats va néixer a Brasil, a l’Amazones, mentre estava treballant sobre materials.

Nascuda a argentina al si d’una família de Síria va estudiar Arquitectura a la universitat de la seua ciutat natal, Tucuman, on es va llicenciar pocs mesos abans del cop d’estat del 76, un fet que va marcar la seua vida. I és que va sortir del país amb la seua família. Ana Falú, durant els seus estudis havia estat implicada en política, interessant-se, especialment, per les condicions de vida dels col·lectius més pobres, passió que es va plasmar al seu projecte de final de carrera: proposta de vivendes per a una cooperativa sucrera. Va viure i continuar la seua formació a Brasil i Països Baixos. Als 80 es va traslladar a Equador.

La seua vessant feminista es va començar a desenvolupar a Brasil, on va començar a treballar sobre la relació entre dona i hàbitat. A l’Amazonia, concentrada en un altre projecte va començar a reflexionar sobre el rol de les dones i les diferències entre elles i els homes en la relació amb el territori. Tot i que es va encetar aquí, va ser a Equador on va viure més intensament l’activisme feminista, que va empeltar tot la seua vida. A partir d’aquí va desenvolupar articles, comunicacions, publicacions i estudis sobre vivenda i dones, el que la va portar a ser directora del que avui es coneix com ONU Dones a Equador per a difernts països.

