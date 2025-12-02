El invierno cobra vida en Marina Ibiza

Mientras la isla se despide del verano entre calabazas, noches de Halloween y Navidad, Marina Ibiza mantiene su esencia viva y vibrante. El 1 de noviembre, tres de sus restaurantes más emblemáticos: ROTO, Calma y Cappuccino, inauguraron la temporada de invierno, invitando a disfrutar del mar, la gastronomía y el encanto de la marina durante todo el año a los residentes y a quienes visitan la isla en otoño e invierno.

Calma Ibiza ofrece una de las mejores vistas de la ciudad. | FOTOS: MARINA IBIZA

El invierno más vibrante de la isla

Durante el invierno, el horario de Calma es de 9 de la mañana a 21 horas.

Con su inconfundible vista a Dalt Vila y su ambiente inigualable, ROTO mantiene encendida la llama de la diversión con un programa semanal que combina música, cocina y energía en cada noche:

ROTO está abierto todo el invierno con un programa semanal que combina música, cocina y energía con atractivas propuestas como el piano bar.

• Miércoles Roto Bongo: Una noche de salsa y bachata junto con el animador René Otamendi. Seguido de fiesta latín house guiada por dj’s residentes. Se puede reservar mesa y disfrutar de un menú completo por tan solo 50€, bebida incluida. La experiencia arranca con una cena llena de sabor y ritmo, donde el público puede disfrutar de una clase express de salsa, divertida, espontánea y para todos los niveles.

ROTO fusiona a la perfección la gastronomía con el entretenimiento en un entorno privilegiado.

• Jueves Piano Bar: con Eusebio y Borja, una velada imprevisible donde el piano es solo el principio. Un encuentro donde la música en directo, la improvisación y la gastronomía se mezclan para dar vida a una experiencia sensorial diferente.

• Viernes SABOR by Eribertho Cruz & Friends: el espíritu cubano invade ROTO con ritmos caribeños y una fusión gastronómica irresistible. La cena se convierte en un viaje sensorial por Cuba: platos llenos de sabor, cócteles con alma y un ambiente donde el público no puede dejar de moverse.

• Sábado ROTO Classics: un viaje musical por los grandes éxitos de los 80, 90 y 2000 fusionados con el sonido actual de ROTO. Porque los clásicos nunca pasan de moda, solo suenan mejor en ROTO. Una cena que se transforma en fiesta, y una fiesta que se convierte en un canto colectivo.

• Domingo ROTO Roast: un mediodía frente al mar con un menú típico al estilo ROTO, música en directo y un ambiente relajado para disfrutar sin prisa.

Y para quienes buscan una experiencia más íntima, Bunker Room abre sus puertas para eventos especiales que se irán anunciando en las redes sociales o en web. Se trata de una sala íntima, de capacidad limitada, donde la energía se siente de cerca y la música se vive sin filtros. Inspirado en el espíritu de las Boiler Room sessions, Bunker Room lleva el sonido más puro y la experiencia más real, de la mano de Ángel Linde, con invitados especiales. Una noche para quienes aman la electrónica con alma y prefieren estar dentro del ritmo, no frente a él.

Respecto a la gastronomía, en ROTO hay platos que hablan de la temporada y otros que la definen. Entre ellos destaca el risotto de boletus y trufa negra, una oda otoñal creada con la mejor trufa Melanosporum, considerada la joya negra del mercado por su aroma profundo, su sabor elegante y su potencia natural. El resultado es un risotto cremoso, delicado y contundente a la vez, donde los boletus aportan tierra y textura, y la trufa recién laminada hace que cada bocado sea puro perfume. Un plato que se ha convertido en imprescindible no solo por su calidad, sino porque es una de las opciones favoritas del público vegetariano que busca una experiencia gastronómica completa sin renunciar al sabor.

En una isla donde la estacionalidad es parte del estilo de vida, este risotto es la forma más deliciosa de celebrar el otoño y de descubrir que ROTO también piensa y cocina para todos.

Calma: esencia mediterránea frente al mar

Calma sigue siendo el refugio ideal para quienes disfrutan de la buena vida frente al mar. Durante el invierno, el horario es de 9 de la mañana a 21 horas. Por la mañana de 9 a 12 horas es el momento del desayuno y a partir de ahí, comienza el servicio ininterrumpido de comidas y cenas tempranas de 13 a 19 horas.

Calma es el lugar perfecto para desayunar bajo el sol de la mañana, disfrutar de una comida relajada o brindar al atardecer con vistas a Dalt Vila y con excepcionales vistas al mar. Es ideal para ir con amigos que visitan la isla.

Calma permanece abierto durante todo el invierno, con una breve pausa prevista en febrero para tareas de mantenimiento.

Como platos estrella durante el invierno, ofrecen pebrassos y alcachofas como entrantes calientes. Y de plato fuerte sirven carrilleras, paletilla y rabo de toro, además de la carta.

Cappuccino: la pausa perfecta

En la misma Marina Ibiza se encuentra Cappuccino Marina Ibiza. Es un espacio completamente rodeado de mar, con amplias terrazas en dos plantas y las mejores vistas panorámicas a Dalt Vila. Su interiorismo mediterráneo recurre a decoraciones limpias, de líneas puras y maderas nobles, que sumadas al entorno, hacen de Cappuccino Marina Ibiza un lugar mágico. Entre sus propuestas gastronómicas destaca el Thai curry de pollo y langostinos, un plato equilibrado y lleno de sabor.