Ibiza dispara el precio del alquiler de vivienda: supera los 24 euros por metro cuadrado y sube un 21,2% en un año

El precio del alquiler sigue al alza en Ibiza y sitúa a varios municipios de la isla entre los más caros de España. Según los datos del Índice Inmobiliario de Fotocasa correspondientes a agosto, la ciudad de Ibiza alcanza los 24,26 euros por metro cuadrado al mes, la cifra más elevada entre los 285 municipios analizados. Además, Vila registra una subida interanual del 21,2%, por lo que figura también entre los municipios españoles donde más ha aumentado el precio del alquiler durante el último año.

La presión sobre el mercado del alquiler se extiende al resto de la isla. Santa Eulària se sitúa en 23,12 euros por metro cuadrado al mes, Sant Josep en 22,99 euros y Sant Antoni en 22,33 euros. Los cuatro municipios ibicencos incluidos en esta clasificación superan así ampliamente la barrera de los 20 euros por metro cuadrado.

Vila, por encima de Barcelona y Madrid

Los datos de Fotocasa colocan a la ciudad de Ibiza por encima de grandes ciudades como Barcelona, con 23,35 euros por metro cuadrado, y Madrid, con 22,59 euros. También supera a otros municipios con precios muy elevados como Calvià, que alcanza los 23,14 euros, o Sitges, con 22,89 euros.

En el conjunto de Baleares, el precio medio del alquiler alcanza en agosto los 20,13 euros por metro cuadrado al mes, lo que sitúa a la comunidad como la segunda más cara de España, solo por detrás de Madrid, con 21,78 euros. Además, los alquileres en Baleares han aumentado un 5,4% respecto al mismo mes del año anterior.

El alquiler sube un 2,4% en España

En el territorio nacional, el precio de la vivienda en alquiler aumentó en agosto un 1,6% respecto al mes anterior y un 2,4% en términos interanuales, hasta alcanzar los 14,36 euros por metro cuadrado al mes. Fotocasa señala que este incremento interanual llega después del descenso del 1,6% registrado en julio.

María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, considera que el mercado ha entrado en una fase de estabilización tras años de fuertes incrementos, aunque advierte de que esta moderación no responde a una recuperación de la oferta, sino al límite de la capacidad económica de los hogares para asumir rentas cada vez más altas.

Los datos muestran además una evolución muy desigual entre territorios.La Comunitat Valenciana lidera las subidas autonómicas con un 14,3%, seguida de Castilla-La Mancha, con un 13,5%, y Aragón, con un 11,4%. En el extremo contrario, La Rioja, Cataluña y Navarra registran descensos interanuales