Baleares lidera junto a Alicante y Málaga la demanda extranjera de alquiler de vivienda en España

Baleares encabeza, junto a Alicante, el ranking de provincias españolas con mayor peso de la demanda extranjera de vivienda en alquiler. Según un análisis de idealista/data, el 26% de las búsquedas de alquiler en las islas procede de usuarios internacionales, el porcentaje más alto del país junto al registrado en Alicante.

Por nacionalidades, los alemanes lideran el interés por alquilar vivienda en Baleares, seguidos de británicos e italianos. El estudio sitúa a Málaga inmediatamente por detrás, con un 24% de demanda internacional.

La presencia de la demanda extranjera resulta todavía más acusada en algunos municipios de Mallorca. Andratx encabeza el ranking nacional con un 60% de demanda internacional, lo que significa que seis de cada diez búsquedas de alquiler proceden de fuera de España. Calvià alcanza el 52%, de manera que en ambos municipios el interés extranjero supera ya al nacional.

En Andratx, los alemanes son los principales interesados en alquilar, seguidos de británicos y suizos. En Calvià también lideran los alemanes, por delante de austriacos y suizos.

Palma también destaca

El peso de la demanda internacional también se deja notar en Palma. En la capital balear, el 20% de las búsquedas de alquiler procede del extranjero, un porcentaje que la sitúa entre las capitales españolas con mayor presencia de demanda internacional.

Los alemanes vuelven a ocupar la primera posición entre los interesados en alquilar vivienda en Palma, seguidos de argentinos e italianos. Alicante lidera entre las capitales con un 25% de demanda extranjera, seguida de València, con un 24%. Palma comparte el 20% con Málaga.

El análisis de idealista apunta así a una fuerte concentración de la demanda internacional de alquiler en los destinos turísticos del Mediterráneo y los archipiélagos, con Baleares entre los territorios que más interés despiertan entre quienes buscan vivienda desde fuera de España.