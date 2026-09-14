Encarna Planells, presidenta de los comerciantes del centro de Ibiza alerta del efecto del fin de temporada: “Hay delincuentes que ahora vienen hacia aquí"

Los comerciantes del centro de Ibiza vuelven a dar la voz de alarma. Después de que varios establecimientos aparecieran este fin de semana con grandes pintadas en sus fachadas, la presidenta de la asociación Eivissa Centre, Encarna Planells, advierte de que el vandalismo es solo uno de los problemas que preocupan a los negocios de la zona cuando la temporada turística comienza a perder intensidad.

"Ahora tenemos otro problema añadido. Cuando empieza el invierno, toda la gente que normalmente está en zonas más turísticas viene a esta zona", explica Planells a Diario de Ibiza. Se refiere, precisa, a personas dedicadas a pequeños hurtos y robos, desde sustracciones en comercios hasta tirones o robos en el interior de vehículos.

"Todo este tipo de gente en verano está en otras zonas turísticas y se diluye, no se nota tanto, pero ahora es cuando hay delincuentes que empiezan a venir por aquí", sostiene la representante de los comerciantes. La asociación reclama por ello que el descenso de la actividad turística no implique también una reducción de la vigilancia en el centro de la ciudad. "No tenemos más policía ni tenemos seguridad", lamenta Planells.

Seis locales pintados en dos noches

Las pintadas que han aparecido en los últimos días han terminado de encender el malestar de los comerciantes. Según detalla Planells, no se produjeron todas en una misma madrugada.

"Todas estas pintadas han sido en dos noches. Una primera noche fue La Gula y la siguiente noche fue el resto de locales", explica. En total, asegura, fueron atacadas las fachadas de seis establecimientos situados uno junto al otro y la asociación considera que detrás de ellas estarían las mismas personas. "Algunas son pintadas grandes", apunta.

Los últimos grafitis se localizaron en negocios de la calle Bisbe Abad y Lasierra, entre la avenida de Isidor Macabich y la calle Castilla. Algunos de los establecimientos afectados habían renovado recientemente sus fachadas. El episodio ha llevado a Eivissa Centre a insistir en una reivindicación que, aseguran, vienen trasladando desde hace tiempo al Ayuntamiento: una mayor presencia policial estable en el barrio.

Planells recuerda que estaba previsto contar con la figura del policía de barrio, pero asegura que los comerciantes apenas perciben su presencia. Y cuestiona además que un servicio limitado únicamente a las horas de la mañana pueda responder a los problemas que se producen durante el resto del día y, especialmente, por la noche. "Se suponía que teníamos que tener un policía de barrio, pero no lo vemos. Y un policía de barrio que esté por la mañana, de ocho a dos, no hace nada", afirma.

Las quejas de los comerciantes no se limitan a los robos o al vandalismo. Planells describe también comportamientos incívicos que, según asegura, se producen de manera habitual en determinadas calles del centro.

Habla de personas que orinan en la vía pública, residuos abandonados y situaciones conflictivas dentro de establecimientos. "Últimamente hay gente que se mea en las calles, que tira de todo. El otro día entró un señor en un supermercado y empezó a hacer de todo. ¿Que tienen ganas de hacer pis? Aquí. ¿Que tienen ganas de hacer caca? Aquí. Es un desastre", relata.

"Parece que no existimos"

Para la presidenta de Eivissa Centre, detrás de todos estos episodios existe un problema de fondo: la sensación de que los barrios comerciales que mantienen su actividad durante los doce meses del año reciben menos atención que las zonas vinculadas directamente a la temporada turística. "Reclamamos que haya un poco más de miramiento para el comercio local de todo el año. Parece que las zonas que estamos abiertas todo el año no existimos", lamenta.

Planells comprende que durante los meses de verano los principales enclaves turísticos de la ciudad requieran un refuerzo de los servicios municipales y policiales, pero considera que ese esfuerzo no debería hacerse a costa de otras zonas. "Las zonas turísticas a lo mejor necesitan que se centren en ellas durante estos meses, pero el resto quedamos abandonados. Eso es lo que no me parece bien. Tendría que estar un poquito compensado y repartido", reivindica.

A la sensación de inseguridad se suma, según la representante de los comerciantes de Eivissa Centre, el estado de limpieza de algunas calles. La asociación señala especialmente los problemas que generan determinados contenedores y la recogida de cartón de los establecimientos. "Hay un poco de suciedad en el barrio. Están los contenedores, que huelen tanto que no te puedes acercar ni por la acera", señala Planells.