La moda de ‘farmear aura’ reúne cada vez a más niños y adolescentes en las calles de Ibiza

La moda de "farmear aura" sigue ganando seguidores entre los más jóvenes de Ibiza. Este fin de semana, niños y adolescentes se han reunido en distintos espacios públicos de la ciudad para bailar, competir y mostrar sus movimientos.

Dos vídeos grabados entre el sábado y este domingo muestran el alcance que está adquiriendo esta tendencia en la isla. En ambos casos se pueden ver grupos numerosos de menores formando círculos mientras, por turnos, algunos participantes entran en el centro para bailar y tratar de ganarse la reacción del público.

Este domingo por la tarde, una de estas concentraciones tuvo lugar en Vara de Rey, en pleno centro de Ibiza. Según explicaron al Diario testigos que presenciaron la escena, los jóvenes fueron participando en una especie de competición y el ganador se llevaba un premio de 15 euros. Solo un día antes, el sábado por la tarde, la escena se repitió a mayor escala en el parque de la Paz, donde se congregaron más de 150 niños y adolescentes. Las imágenes de este encuentro fueron difundidas por la cuenta de Instagram @batalladeauraibiza.

Bailes y retos ante decenas de jóvenes

"Farmear aura" es la expresión que utilizan muchos jóvenes para referirse, en este tipo de encuentros, a realizar movimientos, bailes o gestos con los que buscan destacar ante los demás y sumar, de manera simbólica, esa "aura" asociada en redes sociales con tener estilo, seguridad o llamar la atención.

En las imágenes grabadas en Ibiza se observa cómo los participantes se colocan alrededor de quienes salen a bailar y reaccionan a sus actuaciones, convirtiendo estos encuentros en una especie de batalla improvisada. La concentración del parque de la Paz reunió a más de un centenar de menores, mientras que este domingo la tendencia volvió a hacerse visible en Vara de Rey. Las escenas reflejan cómo esta moda, nacida y extendida principalmente a través de las redes sociales, empieza a trasladarse también a las calles y plazas de Ibiza, donde cada vez reúne a grupos más numerosos de niños y adolescentes.