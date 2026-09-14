Nombres, direcciones, ayudas y sanciones: Sant Josep deja al descubierto datos personales de más de un centenar de vecinos vulnerando la protección de datos

El Ayuntamiento de Sant Josep está revelando en su página web la identidad de los ciudadanos sujetos a los expedientes administrativos, incumpliendo así la Ley de Protección de Datos. Tras ser consultado por esta vulneración, el alcalde, Vicent Roig, ha anunciado que se despublicarán y regularizarán estos documentos, ya que «se debe respetar la identidad de la gente».

De esta manera, en el portal municipal aparecen los nombres de los solicitantes de las ayudas de urgencia social, titulares de viviendas que se acogen al proceso de legalización extraordinaria o solicitantes de cualquier licencia de obras, con las direcciones incluidas. Igualmente, se identifica a particulares en expedientes sancionadores, tanto en materia urbanística como los interpuestos contra organizadores de fiestas ilegales.

El orden del día

Diario de Ibiza pudo advertir esta anomalía a raíz de la convocatoria de la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado 7 de agosto. El orden del día de esa convocatoria detallaba que se iban a aprobar definitivamente cinco expedientes sancionadores por la celebración de otras tantas fiestas ilegales en chalés del municipio, por un valor de 800.000 euros.

Al ir a recabar información sobre la tramitación previa de estos expedientes online, para conocer los detalles de las irregularidades cometidas en estos eventos, saltó la sorpresa: aparecían los nombres completos de todos los implicados y tan solo se tachaban los números del Documento Nacional de Identidad.

De hecho, este diario pudo contactar con un vecino de Sant Josep que había alquilado su casa a una pareja valenciana que él tomó por turistas. Resulta que aquellos inquilinos acabaron celebrando fiestas en el chalé, con venta de entradas y bebidas incluidas.

Este propietario josepí aseguró que desconocía la intención de sus clientes. No obstante, como titular de la casa debe hacer frente a una responsabilidad solidaria, con lo que le tocará pagar su parte proporcional de la multa de 200.000 euros interpuesta por el Ayuntamiento.

El origen

La obligación de anonimizar a los particulares en toda la documentación administrativa de acceso público surge a partir del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea. España se adaptó a esta normativa comunitaria hace ya ocho años a través de la Ley Orgánica 3/2018.

El Consistorio josepí publicaba extractos de las actas de la Junta de Gobierno Local hasta finalizar 2024, con un resumen muy sintético del contenido de esas reuniones y sin que aparecieran datos personales. Con el cambio de año, se empezaron a colgar las actas enteras en el portal municipal, al igual que otras muchas administraciones públicas.

Sin embargo, en el caso de Sant Josep se olvidaron de tachar los nombres en las 46 actas de la Junta de Gobierno Local publicadas desde entonces, 27 de ellas correspondientes a 2025 y otras 19 durante este año.

En toda esta documentación aparece la identidad de al menos 115 particulares. Este cómputo no incluye los cargos públicos, funcionarios municipales ni representantes legales de los ciudadanos, así como tampoco arquitectos, ingenieros, notarios y demás profesionales contratados para tramitar solicitudes ante la Administración.

Entre las diferentes casuísticas encontradas, el caso más delicado, en función de las garantías que exige la Ley de Protección de Datos, corresponde a dos expedientes de «ayudas económicas de urgencia social para cubrir necesidades de vivienda de personas afectadas por el desalojo del edificio Don Pepe». En las tablas se publican 21 nombres y apellidos, así como la cuantía mensual y el importe total recibido. Se detalla que dos de estas personas superan los ingresos máximos fijados por cada unidad familiar y se les deniega la solicitud.

Urbanismo

Otro de los casos relevantes afecta a cinco vecinos del municipio que solicitaban diferentes autorizaciones urbanísticas, ya que aparece su número de DNI, además del nombre.

También aparecen muchos más particulares que quieren acogerse al proceso de legalización extraordinaria de edificaciones en suelo rústico. En estos casos, se detallan los proyectos arquitectónicos que presentan, la ubicación de sus viviendas o la cuantía económica que deben abonar.

No faltan los datos de personas con expedientes sancionadores abiertos, a las que se les imputan infracciones. Es el caso de 16 particulares vinculados a la celebración de fiestas ilegales, así como una sociedad mercantil, que se enfrentan a multas de entre 100.000 y 300.000 euros.

Retirada

Al ser consultado por estos hechos, el alcalde ha admitido sin tapujos que debe corregirse esta vulneración: «Por supuesto que se va a solucionar. Ahora mismo [el viernes 11 de septiembre] daré la orden para que se descuelguen las actas, se regularicen y se hagan correctamente. Se debe respetar la identidad de la gente, tanto si le hemos dado una subvención como si se trata de una sanción».

Existe un precedente de similares características en Oviedo. El Ayuntamiento de la capital asturiana tuvo que ser apercibido por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) porque aireó nombres de vecinos que no habían cumplido con sus pagos ante la Administración municipal.