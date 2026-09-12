La odisea de buscar piso en Ibiza a punto de ser padres: "Todos nuestros amigos se han ido"

«Todos nuestros amigos que han formado una familia, todos sin excepciones, se han ido de Ibiza. Han aguantado uno, dos, tres años, pero al final se han ido todos. Y es una pena porque nos sentimos de aquí de verdad». Así resume Juan Carlos, sevillano, 40 años, el panorama que sabe que le espera a medio plazo. Pero ni él ni su mujer, Ilenia, italiana, un año menos, piensan rendirse: están a punto de tener a su primera hija y quieren seguir viviendo los tres juntos en Ibiza. Pero no saben si podrán hacerlo por culpa, una vez más, una historia más, del disparatado mercado pitiuso de la vivienda.

Él lleva 14 años viviendo en la isla y ella, nueve. Se conocieron trabajando en el hotel Montesol y, aunque ya no van por allí, ambos siguen ligados al mundillo hotelero: «Mi mujer lleva nueve años aquí y es italiana, pero es como si fuera española, en la forma de hablar, en la música que escucha, en todo. Yo voy a Sevilla diez días al año tirando por lo alto y mi mujer, igual con Italia. El resto del año lo pasamos aquí». Es decir, una pareja plenamente asentada en Ibiza y que, como tantas otras, da el primer paso de irse a vivir juntos. Ya en aquel momento no resultó sencillo encontrar el estudio donde viven actualmente.

«El día que habíamos quedado para verlo había 30 ó 40 personas en la puerta. Llegaban taxis, se iba gente, había personas con motos por la calle buscando dónde era… Hicieron entrevistas a todos y nos seleccionaron a nosotros por la cercanía y por la claridad, ya que teníamos los contratos en orden», rememoran. El entendimiento entre las partes fue bueno desde el principio, aspecto económico incluido: «Tenemos unos caseros encantadores, son unas bellísimas personas. Nos tienen puesto un precio razonable y vivimos súper bien. Nos hemos adaptado y para nosotros incluso nos sobra, pero ahora nos gustaría darle un espacio a la pequeña».

No pagar «una locura»

Sus actuales caseros no les han puesto fecha para abandonar el estudio, detalle que les vuelven a agradecer, pero saben que tarde o temprano tendrán que hacerlo porque la pequeña que está a punto de llegar al mundo hará que su estudio se quede pequeño.

Por ello, han publicado un anuncio en las redes sociales donde se les ve sonrientes y disfrazados de pagesos. «Necesitamos un espacio mayor. Cualquier información nos sería de gran ayuda. Nuestro presupuesto es el de una pareja con dos trabajos normales, así que no podemos pagar una locura, pero somos conscientes del mercado de Ibiza», reconocen en su candidatura abierta.

«Nos ha preguntado más gente cuándo vamos a soltar el estudio donde vivimos ahora y si hay alguna posibilidad de alquilarlo que para ofrecernos un piso. Eso demuestra la situación en la que estamos», se resigna Juan Carlos.

Ni animales... ni niños

Pero dos de esas llamadas sí han sido para ofrecerles un nuevo hogar. En una les aclararon que no aceptaban «animales ni niños», así que no había nada que hacer. En la otra siguen depositadas sus esperanzas de encontrar un piso con dos habitaciones, a pesar de que las cuentas tampoco son para tirar cohetes: «Nos están pidiendo 1.500 más gastos, que se pondría en unos 1.700. Yo cobro 1.600 euros y mi mujer 1.800, así que sería destinar un sueldo entero al alquiler. Y también estamos con la incertidumbre de que viene la bebé, así que no nos podemos ahogar con la vivienda ahora mismo».

El año pasado, Juan Carlos e Ilenia dejaron de fumar a la vez pensando ya en el recorte de gastos. Pero saben que necesitan encajar más piezas favorables para ensamblar el puzle del futuro que tienen en la cabeza: «No es que nosotros queramos poner el precio al piso, pero le vamos a decir cuál es nuestro presupuesto. Nos ha llamado porque tuvo jaleos con otros inquilinos y dice que le hemos dado bastante confianza».

Pase lo que pase, quieren hacer «un llamamiento» a todos esos dueños de pisos que no se atreven a alquilar sus propiedades por miedo a impagos, destrozos y demás calamidades que planean sobre los caseros: «Hay gente que tiene miedo de alquilar, pero también hay gente que se responsabiliza. En nuestro caso, nuestra vida es trabajar, darnos un bañito en la playa, paseos... una vida normal. La euforia y la locura ya las perdimos en las primeras temporadas».

Mientras van resolviendo poco a poco esa incógnita que les impide saber si podrán establecer su inminente familia en Ibiza, también tienen claro dónde está el origen de este maleficio que ya hizo exiliarse a varios amigos en su misma situación: «El principal problema no son los caseros ni los empresarios. Son los políticos. O al menos, las políticas que ejercen». Y dejan su correo para cualquiera que esté interesado: enbuscadehogareivissa@gmail.com.