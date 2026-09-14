El proyecto para revolucionar el aparcamiento regulado de Ibiza se estanca en problemas burocráticos

El proyecto del Ayuntamiento de Ibiza para renovar y gestionar de forma integral el servicio de estacionamiento regulado de la ciudad se encuentra paralizado, tres meses después de que se anunciara una ambiciosa licitación con un contrato superior a los diez millones de euros.

Poco después de que publicara la licitación, dos empresas del sector, Estacionamientos Iberpark SAU y Dornier, presentaron sendos recursos los días 23 y 24 de junio ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), que el 9 de julio dictaminó una medida cautelar para suspender la tramitación del expediente.

"El análisis de los motivos que fundamentan la interposición de los recursos pone de manifiesto que los perjuicios que podrían derivarse de la continuación por sus trámites del procedimiento de contratación, son de difícil o imposible reparación, por lo que procede suspender cautelarmente este hasta el momento que se dicte la resolución del recurso", argumentó en su resolución el Tribunal, que no aportó más detalles sobre los motivos expuestos por las dos empresas recurrentes. Dos meses después, el procedimiento sigue en el mismo punto.

De esta forma, sigue paralizado este contrato público valorado en 10.621.351 euros y diseñado para un futuro servicio que afectará a 6.256 plazas repartidas en nueve sectores: ses Figueretes contará con 457 plazas; Eixample II, con 411; Mercat Nou, con 723; sa Capelleta, con 558; s’Alamera-Es Pratet, con 448; la Marina, con 91; sa Colomina-sa Real, con 1.294; es Viver, con 1.258, y Marina Botafoc, con 1.016. Estas tres últimas zonas concentran más de la mitad de las plazas previstas en el contrato.

El sistema distinguirá entre dos grandes áreas: la zona A, de carácter residencial, comercial y turístico, y la zona C, vinculada al ocio turístico. Dentro de estos sectores habrá plazas verdes, destinadas preferentemente a residentes, y plazas azules, orientadas a usuarios no residentes. Como criterio inicial, el pliego fija que en las zonas tipo A al menos el 75% de las plazas sean verdes, mientras que en la zona C el porcentaje mínimo reservado a residentes será del 50%, aunque podrá ajustarse en función de las autorizaciones solicitadas.

Tarifas reducidas para residentes

El horario previsto mantiene diferencias entre temporada baja y alta. En la zona A, de octubre a mayo, el estacionamiento regulado funcionará de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 17 a 20 horas, y los sábados de 9 a 14 horas. Los domingos y festivos será libre. En temporada alta, de junio a septiembre, la zona A funcionará de lunes a sábado de 9 a 22 horas. La zona C, activa solo en temporada alta, operará de lunes a domingo de 9 a 6 horas, con regulación también nocturna.

En cuanto a tarifas, el pliego recoge precios diferenciados por zona, temporada y tipo de plaza. En las plazas azules, la zona A costará 1 euro por hora en temporada baja y 1,30 euros en temporada alta. En la zona C, la tarifa será de 1,50 euros por hora entre las 9 y las 22 horas y de 2 euros entre las 22 y las 6 horas. En las plazas verdes, la zona A tendrá una tarifa de 1,30 euros por hora en temporada baja y 1,60 euros en temporada alta, mientras que en la zona C será de 2 euros de día y 2,50 euros de noche.

Los residentes tendrán dos modalidades. La autorización R-2 tendrá una tarifa anual de 75 euros y permitirá aparcar sin coste adicional en el sector correspondiente al domicilio. La modalidad R-1 tendrá un coste de 0,60 euros por franja horaria dentro del sector. La anulación de denuncias costará 4 euros en temporada baja en la zona A y 6 euros en temporada alta en las zonas A y C. Además, el contrato prevé la subrogación de 20 trabajadores de la actual contrata, entre ellos un jefe de contrato, controladores, técnicos y personal administrativo.