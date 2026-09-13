Vicent Roig, alcalde de Sant Josep: «Los empresarios copan una buena parte del mercado del alquiler residencial»

La solución al problema de acceso a la vivienda en Ibiza no solo se afronta planteando la construcción de nuevas promociones a precio asequible para los residentes. El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, destaca que en su municipio no solo se va a aprovechar la posibilidad de crear proyectos residenciales estratégicos en áreas de transición. Además, también están contactando con propietarios de terrenos que puedan cumplir con las condiciones para ubicar allí residencias para trabajadores, una de las medidas más ambiciosas que se persigue a través del Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT).

El Consell de Ibiza está redactando esta herramienta de planificación no solo enfocada a los servicios turísticos, sino también como una vía para paliar el colapso habitacional que generan los 30.000 trabajadores de temporada que llegan cada año a Ibiza. De esta manera, Sant Josep está sondeando a propietarios de solares destinados a equipamientos turísticos para ver si están interesados en aprovecharlos para levantar estas instalaciones específicas para alojar a temporeros.

Recuperar el mercado residencial

«Estamos hablando de residencias como las de estudiantes, pero destinadas a trabajadores», recuerda Roig. Hay una razón de peso detrás de esta iniciativa: «Los empresarios han copado buena parte del mercado del alquiler. Hay establecimientos hoteleros que tienen reservadas entre 60 y más de un centenar de viviendas para que sus empleados las ocupen solo durante los meses de temporada».

Según sus cálculos, la apertura de residencias para alojar a esta mano de obra permitiría liberar alrededor de 300 viviendas y que «volvieran al mercado residencial». Como ejemplo, señala el solar de Punta Xinxó, donde se desalojó un asentamiento de infraviviendas, que contaba con una licencia para hotel y beach club ya caducada. La estructura abandonada «debe demolerse», pero el terreno, de 16.000 metros cuadrados, contaría con una superficie suficiente para incluir una de estas residencias.