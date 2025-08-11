Marina Ibiza recibe otra distinción por su "gestión ambiental, innovación y sostenibilidad"

Marina Ibiza ha obtenido la certificación internacional 'Blue Star Marina', concedida por el International Marine Certification Institute (IMCI) en colaboración con el ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club). Tras superar una "exigente auditoría", la marina ha sido galardonada con la calificación máxima de cinco estrellas, "un distintivo que premia la excelencia en servicios y la calidad de las instalaciones náuticas". "Esta certificación avala nuestro compromiso con la calidad, la innovación y la sostenibilidad. No solo pone en valor nuestras infraestructuras, sino también el esfuerzo diario de todo el equipo de Marina Ibiza", destaca Dani Marí, gerente de la marina.

El programa 'Blue Star Marina', explican desde este puerto deportivo de Ibiza, "evalúa aspectos como la gestión ambiental, la seguridad, la accesibilidad, los servicios al cliente y el mantenimiento de las instalaciones, junto con la movilización de buenas prácticas en atención y gestión portuaria". Además, y debido a la cooperación con el ADAC, añaden que Marina Ibiza "pasa a formar parte de una red europea de marinas de calidad recomendadas para navegantes de todo el continente".

"Este reconocimiento reafirma el sólido posicionamiento de Marina Ibiza como una marina de referencia, no solo por su ubicación estratégica en la isla, sino también por su política activa de sostenibilidad y respeto al entorno natural", explica la nota emitida por la entidad portuaria.

Este reconocimiento se suma a "múltiples certificaciones medioambientales y de calidad como la ISO 9001 (calidad), ISO 14001 (medio ambiente), ISO 45001 (seguridad y salud laboral), el registro en el sistema europeo EMAS, el distintivo de Bandera Azul, la inscripción en el Registro de Huella de Carbono, así como el 5 Blue Star Marina en 2013".

"Navegación responsable"

Además de estas certificaciones, en los últimos años Marina Ibiza explica que ha llevado a cabo "acciones medioambientales como su conversión en refugio para lagartijas, campañas de concienciación para clientes, y la implementación de medidas enfocadas a la protección de la biodiversidad marina".

"Con estas iniciativas, Marina Ibiza da un paso más en su apuesta por la excelencia y la navegación responsable, consolidándose como uno de los destinos náuticos más sostenibles y atractivos, con reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional", concluye la nota.