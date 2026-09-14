Un vecino denuncia música a gran volumen desde siete barcos de chárter fondeados en Ibiza

Un vecino de Cala Gracioneta, Alfonso Perelló, ha denunciado nuevamente las molestias que provocan algunas embarcaciones de empresas de chárter náutico que fondean en esta cala y ponen música a gran volumen durante horas. Este residente ha remitido a Diario de Ibiza un vídeo grabado este domingo 13 de septiembre en el que se queja de una situación que, según explica, se ha repetido «muchos días a lo largo de este verano». De hecho, el pasado 26 de julio este diario se hizo eco de otra situación similar en el mismo emplazamiento.

Perelló ha lamentado que la música a un volumen elevado durante largos periodos de tiempo incomoda tanto al vecindario como a las personas que utilizan la playa. El denunciante ha afirmado que en varias ocasiones han pedido a los ocupantes de estas embarcaciones que bajen el volumen o se desplacen a otros puntos donde no generen molestias, pero sostiene que estas peticiones no han obtenido respuesta.

Quejas a las empresas y a las administraciones

El residente ha señalado que también ha trasladado la situación directamente a empresas de chárter y que ha contactado en diferentes ocasiones con la Policía Local, la Guardia Civil y Ports IB. Según su testimonio, hasta el momento no ha conseguido una solución y asegura que las respuestas recibidas hacen referencia a «problemas de competencia o falta de recursos».

Finalmente, Perelló ha criticado que determinadas actividades privadas terminen, a su juicio, condicionando el disfrute de espacios públicos de la isla. «Como pasa en muchos otros espacios de la isla, empresas y agentes privados se adueñan del espacio público con total impunidad sin respetar el entorno e impidiendo su uso público», ha lamentado este vecino.