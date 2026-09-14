Ruido
Un vecino denuncia música a gran volumen desde siete barcos de chárter fondeados en Ibiza
El denunciante asegura que la situación se ha repetido durante todo el verano y que ha trasladado sus quejas a las empresas, la Policía Local, la Guardia Civil y Ports IB sin lograr una solución
Un vecino de Cala Gracioneta, Alfonso Perelló, ha denunciado nuevamente las molestias que provocan algunas embarcaciones de empresas de chárter náutico que fondean en esta cala y ponen música a gran volumen durante horas. Este residente ha remitido a Diario de Ibiza un vídeo grabado este domingo 13 de septiembre en el que se queja de una situación que, según explica, se ha repetido «muchos días a lo largo de este verano». De hecho, el pasado 26 de julio este diario se hizo eco de otra situación similar en el mismo emplazamiento.
Perelló ha lamentado que la música a un volumen elevado durante largos periodos de tiempo incomoda tanto al vecindario como a las personas que utilizan la playa. El denunciante ha afirmado que en varias ocasiones han pedido a los ocupantes de estas embarcaciones que bajen el volumen o se desplacen a otros puntos donde no generen molestias, pero sostiene que estas peticiones no han obtenido respuesta.
Quejas a las empresas y a las administraciones
El residente ha señalado que también ha trasladado la situación directamente a empresas de chárter y que ha contactado en diferentes ocasiones con la Policía Local, la Guardia Civil y Ports IB. Según su testimonio, hasta el momento no ha conseguido una solución y asegura que las respuestas recibidas hacen referencia a «problemas de competencia o falta de recursos».
Finalmente, Perelló ha criticado que determinadas actividades privadas terminen, a su juicio, condicionando el disfrute de espacios públicos de la isla. «Como pasa en muchos otros espacios de la isla, empresas y agentes privados se adueñan del espacio público con total impunidad sin respetar el entorno e impidiendo su uso público», ha lamentado este vecino.
- El PSOE de Ibiza pide la cabeza de Catiana Fuster: 'No puede continuar ni un minuto más al frente de la concejalía tras saltarse las instrucciones de Educación
- Llama la atención: La pírrica multa, de apenas 200 euros, que se impondrá al conductor del quad que circuló a gran velocidad por una zona peatonal de Dalt Vila.
- «No podemos ni dormir». Vecinos de Jesús protestan por el plan piloto de peatonalización
- Madres del colegio de Jesús: 'No nos dejan ponerles un aire acondicionado portátil a nuestros hijos en clase
- Una pareja convierte la playa de Santa Eulària en su restaurante privado de Ibiza: amor a la luz de las velas
- Adiós al alquiler de barcos sin titulación en Ibiza y Formentera
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera: sigue la evolución del tiempo en directo
- La Aemet activa la alerta naranja en Ibiza y Formentera por lluvias muy intensas, tormentas con granizo y rachas de más de 90 km/h