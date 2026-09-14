Tráfico de Drogas
Una mujer embarazada es detenida tras intentar introducir 69 bellotas de cocaína en el Aeropuerto de Barajas
La Policía Nacional interceptó a la joven en la Terminal 1 del aeropuerto madrileño tras observar una actitud sospechosa durante un control rutinario de pasajeros en la zona de llegadas
Europa Press
Agentes de la Policía Nacionalhan detenido en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas a una mujer embarazada que trató de introducir 69 bellotas de cocaína ocultas en el interior de su cuerpo.
Los hechos ocurrieron el pasado día 9 cuando la mujer aterrizó en el aeropuerto madrileño sobre la 1 horas en un vuelo procedente del extranjero, según han informado fuentes policiales.
Al llegar al control de pasajeros en la Terminal 1, los agentes del Grupo de Estupefacientes de Policía Judicial del aeropuerto que realizaban controles selectivos en la zona de llegadas advirtieron una actitud sospechosa en la joven.
Tras ser identificada, la mujer, visiblemente nerviosa, reconoció de manera voluntaria que se encontraba en estado de gestación y que ocultaba gran cantidad de envoltorios que contenían sustancia estupefaciente en el interior de su cuerpo.
Entre ellos, 16 estaban alojados en la zona genital, siendo estos expulsados voluntariamente por la joven en el mismo aeropuerto. Tras un reactivo aplicado a la sustancia por parte de los agentes, se comprobó que era cocaína.
La joven fue trasladada al hospital para garantizar su seguridad y salud. Bajo supervisión médica se confirmó que portaba 53 envoltorios más en el interior de su organismo, todos ellos con morfología anatómica para facilitar su introducción.
Las pruebas analíticas verificaron la presencia de la sustancia estupefaciente. Una vez finalizadas las pruebas y asegurada su integridad física, la joven fue detenida y puesta a disposición judicial como presunta autora de un delito contra la salud pública.
Fuente: El Periódico
- Llama la atención: La pírrica multa, de apenas 200 euros, que se impondrá al conductor del quad que circuló a gran velocidad por una zona peatonal de Dalt Vila.
- Una pareja convierte la playa de Santa Eulària en su restaurante privado de Ibiza: amor a la luz de las velas
- Cazada en Ibiza una furgoneta que transportaba pasajeros de forma irregular: multa de 15.000 euros
- El morrocotudo error de Shannis: cambia todos sus euros a dólares para viajar a Ibiza porque no sabía que estaba en España
- Vivienda en Ibiza: Sant Josep prevé que se construirán alrededor de 500 VPL en áreas de transición
- La moda de ‘farmear aura’ reúne cada vez a más niños y adolescentes en las calles de Ibiza
- Vicent Roig, alcalde de Sant Josep: «Los empresarios copan una buena parte del mercado del alquiler residencial»
- La odisea de buscar piso en Ibiza a punto de ser padres: 'Todos nuestros amigos se han ido