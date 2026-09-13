Las joyas ocultas de la Feria del Disco de Ibiza

Aunque las verdaderas piezas de coleccionista se reservan para grandes ferias del disco, como la de Barcelona, en la cita que organiza la asociación músico cultural Retro en el Passeig de ses Fonts de Sant Antoni, que se clausura este domingo, también es posible hallar alguna que otra. Son pequeños tesoros discográficos, en algunos casos, por la singularidad de su formato o de su portada; en otros, por la dificultad de encontrarlos en el mercado y, en ocasiones, también por el valor sentimental que encierran para sus propietarios.

Pere Terrasa, uno de los vendedores profesionales más veteranos de la Fira del Disc d’Eivissa, se lo piensa unos minutos antes de escoger una de sus joyas. «Aquí no solemos llevar las piezas más caras porque es una feria de calle, con coleccionistas menos especializados», argumenta.

Finalmente se decide: entre los 4.500 vinilos y los 1.500 CDs de su expositor, se decanta por la edición original de 1991 de un disco mítico conocido popularmente como el álbum negro de Metallica por el color de su cubierta. Cuesta 100 euros y, en su momento, «su precio debió rondar las 2.000 pesetas», detalla el propietario de Runaway, coordinador de las ferias del disco de Mallorca, Bilbao, Madrid y Barcelona.

No obstante, la joyita que siempre recomienda a sus clientes es el álbum debut homónimo de la banda The Stooges, liderada por Iggy Pop. «Es mi disco favorito; tengo tres o cuatro ejemplares en mi colección particular», asegura mostrando una reedición.

Chema Barrio con el álbum ‘The Dark Side of the Moon’. / Vicent Marí

Chema Barrio, que participa por cuarto año en el evento, escoge, entre los cerca de 300 vinilos que tiene a la venta, una edición original de ‘The Dark Side of the Moon’, el octavo álbum de estudio de Pink Floyd, lanzado en 1973. La elección no sorprende: lleva una camiseta del icónico grupo de rock progresivo.

Muestra después un disco de la banda de rock americana Tom Petty and the Heartbreakers, ‘Mojo’, que todavía lleva el envoltorio de plástico transparente y el precio original, 45 dólares. «Lo compré en 2009 en uno de los inviernos en que trabajé como dj en Canadá», afirma.

A su lado está Ricard Bofill, cliente habitual de la Fira del Disc d’Eivissa, que en esta ocasión y de forma excepcional participa en la cita con su propio puesto. De la ecléctica colección que tiene a la venta, selecciona tres rarezas.

La primera es ‘Cascade’, de Peter Murphy, de 1995, «un disco que en su día se editó solo en España». La segunda es el álbum debut de estudio de la banda estadounidense de rock industrial Nine Inch Nails, ‘Pretty Hate Machine’, lanzado en 1989.

Otro pequeño tesoro que tiene a la venta por 100 euros es un disco de vinilo sencillo de 7 pulgadas de la legendaria banda de punk rock estadounidense los Ramones, lanzado originalmente en 1978. En la cara A tiene el tema ‘I’m Against It’ y en la B, ‘Needles And Pins’. «Lo particular, en este caso concreto, es su formato y que solo salió en Francia», señala.

Joan Carles Ramos, de Musicom, no duda ni un segundo a la hora de elegir cuál es el disco «más especial» para él de los cerca de 4.000 que ha llevado desde Girona a Sant Antoni: ‘Script of the Bridge’, el álbum debut de The Chameleons, su banda favorita. «Es el mejor disco que se ha hecho en la historia del post-punk», asegura.

Como rareza, muestra un ejemplar de ‘Dynamo’, de la banda argentina de rock Soda Stereo. «Es la copia número 41 de una edición limitada de la que solo se sacaron 2.000 ejemplares para todo el mundo», apunta.

Portadas controvertidas

«Tengo algún disco ‘censurado’», comenta a continuación mostrando la explícita portada de ‘Con mucho gusto relame el plato’, el único LP de la banda de punk rock catalana Canívales Podridos, publicado en 1989. La etiqueta del precio, 60 euros, está colocada en un lugar estratégico para ocultar el elemento más provocativo de la imagen.

Àngel Querol, otro de los reconocidos profesionales y promotores del coleccionismo musical en España que participa en la novena edición de la Fira del Disc d’Eivissa, escoge, entre su material más preciado y también más demandado, «una colección especial con directos de Queen» y ‘History: Past, Present and Future, Book I’, el noveno álbum de estudio del rey del pop, Michael Jackson, lanzado mundialmente en 1995.

El disco más caro de su puesto, 100 euros, es un ejemplar de la primera edición española de ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’, de The Beatles.

«Lo que más demanda aquí la clientela son los clásicos», apunta el propietario de Firadisc, que añade que «ahora es la gente joven la que compra vinilos, mientras que los mayores prefieren los CDs».

Luciano García, que participa por cuarto año en el evento de Retro «como amateur», señala la mayor rareza de su colección de vinilos a la venta: ‘Blind Faith’, el único álbum de estudio del grupo de rock británico homónimo, publicado en 1969. Su singularidad reside, sobre todo, en su controvertida portada, que en algunos países se censuró. En ella aparece una niña de once años desnuda sosteniendo lo que parece la figura de un avión.

En el puesto contiguo está Héctor Segovia, que aprovecha el evento de Retro para vender todo el material que tiene repetido. Así financia su variopinta colección, que incluye carteles, flyers, pegatinas y otros elementos promocionales de discotecas, además de CDs y algunos vinilos de música electrónica, fundamentalmente house.

«Los álbumes más especiales no los vendo, los tengo en casa», responde cuando se le pregunta por los tesoros que ha llevado a la Fira del Disc d’Eivissa.

Lucía Jelinkova participa por segunda vez en la feria organizada por la asociación Retro. / Vicent Marí

En el expositor de Vicent Planells no hay vinilos, pero sí películas en DVD, casetes, CDs y libros de segunda mano. «No hay nada mejor que escuchar un buen disco y luego leer un buen libro, o viceversa», apunta antes de mostrar su pequeña joya de la corona. Es una publicación que recopila letras de canciones de una legendaria agrupación musical cubana, el Trío Matamoros. La firma Ezequiel Rodríguez Domínguez.

Entre la docena de puestos de la feria está el de Lucía Jelinkova, con cerca de 200 vinilos y singles. «En el trastero tengo otros 2.000. Eran de mi pareja, Wouter, que era coleccionista y trabajó 25 años como dj. Falleció hace dos años de cáncer y verlos en casa me produce tristeza. Prefiero que alguien los escuche y les vuelva a dar vida a que se queden en casa acumulando polvo», explica.

La pieza más especial de su colección, de la que acumula varias versiones, la vendió este sábado. Es ‘Smalltown Boy’, el primer sencillo y el éxito más representativo de la banda británica de synth-pop Bronski Beat, publicado en 1984. «Era la canción favorita de mi marido», confiesa Jelinkova emocionada.