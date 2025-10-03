Del 'closing' a la nueva temporada: ROTO se convierte en el epicentro del otoño en Ibiza

Mientras Ibiza se despide del verano con los grandes closings, ROTO Ibiza da el pistoletazo de salida a una nueva temporada invernal repleta de planes, música y experiencias únicas.

Situado en plena Marina Ibiza, este icónico establecimiento demuestra que el verdadero ritmo de la isla no se apaga con la bajada de temperaturas, simplemente cambia de compás. Y, ese nuevo compás, lo marca ROTO, que se posiciona como el principal espacio de encuentro para residentes y visitantes que buscan calidad, ambiente y autenticidad durante el invierno.

ROTO Ibiza busca convertirse en el epicentro del ocio ibicenco en los meses de invierno. / ROTO Ibiza

Un octubre cargado de planes: gastronomía, tardeos y noches inolvidables

El domingo 12 de octubre, ROTO estrena su temporada de invierno con jornada que resume a la perfección su filosofía: vivir la isla intensamente, todo el año. La experiencia comienza a las 13 horas con un After Closing Brunch en la terraza, con vistas directas al puerto y un menú especial de 35 euros por persona. Una propuesta ideal para todos los que salen del gran closing de Hï Ibiza y Amnesia y pueden recargar energías en ROTO disfrutando del sol otoñal y dejarse llevar por la música de los dj residentes.

Pero eso es solo el principio, ya que ROTO permanecerá abierto toda la tarde y durante la cena para ser el sitio perfecto de warm up antes del gran closing de UNVRS, incluyendo el exclusivo búnker privado, una de las joyas ocultas del local que solo unos pocos conocen.

El evento del próximo 12 de octubre es toda una declaración de intenciones. ROTO no baja el ritmo en invierno. Al contrario, redobla la apuesta y se presenta como el epicentro del ocio ibicenco en los meses menos convencionales.

El 12 de octubre, ROTO Ibiza ofrece un evento único para arrancar la temporada invernal. / ROTO Ibiza

Nuevo horario, mismo espíritu: vivir Ibiza los 365 días del año

Con la llegada del otoño, ROTO Ibiza adapta sus horarios pero no su esencia. A partir del 13 de octubre, el local abre con la siguiente programación:

Miércoles a sábado : de 19 horas hasta el cierre. Un espacio perfecto para cenar, tomar algo con amigos o dejarse sorprender por las actuaciones y sesiones especiales que se irán anunciando.

: de 19 horas hasta el cierre. Un espacio perfecto para cenar, tomar algo con amigos o dejarse sorprender por las actuaciones y sesiones especiales que se irán anunciando. Domingos: desde las 13 horas hasta el cierre. El plan ideal para disfrutar del día completo en un entorno privilegiado.

Lo mejor de todo es que cada día tendrá su propia identidad. ROTO propone un calendario temático que incluye desde noches íntimas con música en directo, hasta fiestas latinas, eventos con alma cubana y sesiones revival con los grandes éxitos de los años 80 y 90. A esto se suman colaboraciones especiales, artistas invitados y eventos sorpresa que harán que ningún día sea igual al anterior.

ROTO Ibiza propone noches temáticas este invierno. / ROTO Ibiza

¿Por qué ROTO es diferente?

ROTO no es solo un restaurante, ni un club al uso. Es un espacio vivo, sin etiquetas ni guiones. Aquí, la gastronomía de alto nivel convive con la mejor selección musical, una carta de cócteles creativa, una decoración cuidada al detalle y un ambiente difícil de encontrar en otros puntos de la isla durante el invierno.

Con vistas panorámicas a Marina Ibiza y una programación que apuesta por la originalidad y la autenticidad, ROTO se consolida como el gran referente del ocio premium en Ibiza fuera de temporada.

Tanto para los residentes que buscan un lugar donde desconectar y reconectar, como para los visitantes que quieren vivir una Ibiza diferente, más íntima y auténtica, ROTO es la respuesta.

Las vistas a Dalt Vila desde ROTO Ibiza. / ROTO Ibiza

Ibiza no cierra, cambia el ritmo, y ROTO lo marca

La oferta cultural y gastronómica de Ibiza en invierno gana fuerza con propuestas como la de ROTO. En una isla que vive del contraste entre lo local y lo internacional, lo relajado y lo sofisticado, ROTO es el equilibrio perfecto.

Si estás buscando qué hacer en Ibiza en octubre, restaurantes con música en vivo, o lugares donde vivir una noche diferente en pleno invierno, ROTO se posiciona como la opción más completa y versátil de la isla.

ROTO Ibiza ofrece ocio y gastronomía en un mismo lugar. / ROTO Ibiza

Más información y reservas

No esperes más y reserva ya tu mesa en ROTO, puedes hacerlo a través de este enlace, del correo electrónico booking@roto.club o llamando al +34 659 49 37 86.