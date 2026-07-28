La guía definitiva para descubrir Ibiza más allá de los tópicos

Ibiza es mucho más que playas de aguas cristalinas, fiestas internacionales y atardeceres espectaculares. La isla cuenta con un patrimonio histórico único, una gastronomía de primer nivel, pueblos con encanto, rutas naturales, tradiciones centenarias y una agenda cultural que se mantiene viva durante todo el año. Descubrir esa otra Ibiza es precisamente el objetivo de Living Ibiza, la guía digital de Diario de Ibiza creada para ayudar tanto a quienes visitan la isla por primera vez como a quienes regresan una y otra vez en busca de nuevas experiencias.

Dalt Vila, la ciudad amurallada de Ibiza, está declarada Patrimonio de la Humanidad.

Living Ibiza reúne información útil sobre qué hacer, qué visitar, dónde comer, dónde alojarse y cuáles son los eventos más destacados de cada temporada. Toda esta información está recopilada en diferentes contenidos a los que se puede acceder desde la sección Living Ibiza de Diario de Ibiza, así como desde los perfiles de Facebook, Instagram y TikTok.

La isla ofrece numerosas rutas de senderismo para descubrir auténticos tesoros de la naturaleza.

La guía está pensada especialmente para el visitante internacional, por lo que la información está principalmente en inglés y los contenidos se adaptan a los intereses de quienes preparan sus vacaciones en Ibiza. Desde recomendaciones para descubrir las calas más espectaculares hasta propuestas gastronómicas, planes familiares, rutas de senderismo, mercados tradicionales o las últimas novedades del ocio nocturno, Living Ibiza acompaña al viajero antes, durante y después de su estancia.

El ‘bullit de peix’ es uno de los platos más típicos del recetario ibicenco.

Uno de sus grandes valores es que combina los grandes iconos de la isla con lugares y experiencias menos conocidas. Junto a destinos imprescindibles como Dalt Vila, el mercadillo de Las Dalias o las playas más famosas, Living Ibiza invita a descubrir pequeños pueblos, caminos costeros, restaurantes con personalidad propia, fiestas populares y rincones que conservan la esencia más auténtica de Ibiza.

La actualidad también ocupa un lugar destacado. Living Ibiza informa sobre las aperturas de hoteles, restaurantes y beach clubs, las nuevas residencias de los principales clubes, conciertos, festivales, eventos deportivos y cualquier novedad que pueda resultar de interés para quienes tienen previsto viajar a la isla. El objetivo es que el lector encuentre en un mismo espacio toda la información necesaria para organizar su viaje.

Además de inspirar, la guía ofrece consejos prácticos para facilitar la estancia. Cómo alquilar un coche, cuándo viajar, cómo desplazarse por la isla, qué tiempo hace en cada época del año o qué actividades pueden realizarse en función de la temporada son algunas de las cuestiones que se abordan de forma clara y útil.

La gastronomía ocupa igualmente un papel protagonista. Living Ibiza acerca al lector tanto a la cocina tradicional ibicenca como a la amplia oferta internacional que caracteriza a la isla, mostrando desde restaurantes de alta cocina hasta chiringuitos frente al mar, cafeterías con encanto o propuestas para disfrutar de un desayuno, un aperitivo o una cena con vistas.

Living Ibiza se ha consolidado como una guía imprescindible para quienes quieren conocer la auténtica esencia de Ibiza y vivirla como nunca antes.