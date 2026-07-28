Especial Gastronomía de Verano | Es Timbal
Una cocina honesta y casera que mantiene viva la tradición
Es Timbal destaca por ser un restaurante tradicional, con buenas raciones, platos caseros, productos frescos y a un precio razonable que hace que cada cliente se sienta como en casa
Es Timbal se ha ganado a pulso su fama como uno de esos restaurantes que forman parte de la vida cotidiana de la isla y en especial de los vecinos de Sant Jordi. Familias, amigos, trabajadores y turistas encuentran allí un lugar cómodo y cercano para desayunar, comer o cenar, con la seguridad de disfrutar de una comida casera y de calidad.
Es Timbal es desde hace 11 años un restaurante de referencia en Sant Jordi. Lola Flores, Sonia Riera y Josep Martínez llevan involucrados en este proyecto desde el inicio. Lola, junto con el equipo, se encarga de elaborar los platos del menú diario y la carta, así como de organizar y coordinar el día a día del restaurante. Josep es el encargado del restaurante y sumiller especializado en vinos únicos y exclusivos, en su trabajo busca siempre un trato cercano y profesional con el cliente. Sonia es la responsable de la gestión diaria del restaurante, el equipo y la atención al cliente y de la coordinación entre la cocina y la sala para que no se escape ningún detalle. El gran equipo del restaurante hace que, con esfuerzo, dedicación y cariño, todo funcione cada día.
Es Timbal apuesta por una cocina de elaboración propia y diaria, con platos de toda la vida basados en recetas caseras y tradicionales.
La carta reúne propuestas para todos los gustos. Entre los platos más demandados están la frita de pulpo, calamares a la andaluza, huevos rotos trufados o el chuletón a la piedra, entre otros. También en su cocina se preparan paellas, carnes, raciones, bocadillos y hamburguesas, una oferta típica de los restaurantes de cocina mediterránea, cada vez más difíciles de encontrar.
A ello se suma el menú diario, ideal para comer como en casa. Gazpacho preparado cada día, lentejas, bacalao o pollo al horno son algunos de los platos que forman parte de esta propuesta elaborada con productos frescos y, sobre todo, a un precio razonable. La relación entre calidad y precio es, de hecho, uno de los mayores valores del establecimiento, que defiende la honestidad con el producto.
Esta misma filosofía se traslada a la bodega, con una selección de vinos que incluye referencias de bodegas únicas de España y permite acceder a botellas muy especiales y únicas a precios asequibles.
Otro de los rasgos que distinguen Es Timbal es su apertura durante todo el año, algo poco habitual en la isla. Además, la cocina permanece abierta de manera ininterrumpida de 8 a 23.30 horas, desde el desayuno hasta la cena. Su ubicación es ideal ya que está cerca del aeropuerto, Ibiza capital, playas y otros puntos de interés.
Además, organizan comidas o cenas de empresa, bautizos, comuniones, cumpleaños o reuniones entre amigos. También disponen de varias pantallas de televisión, lo que hace que sea un sitio ideal para disfrutar de eventos deportivos.
Su reciente Solete de la Guía Repsol reconoce esa autenticidad que premia su cercanía, su propuesta apetecible y buen ambiente. Es Timbal sigue siendo lo que siempre ha sido, un restaurante tradicional con una cocina hecha con cariño y con un trato cercano y familiar. Es un establecimiento de confianza para sentarse sin prisas, compartir buenas raciones y reencontrarse en cualquier día del año, con los sabores de casa.
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