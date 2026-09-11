'Joves al Carrer' llega este sábado a Santa Eulària con juegos de acción, deporte y talleres

El programa 'Joves al Carrer' celebra este sábado, 12 de septiembre, una nueva jornada en Santa Eulària con una amplia programación de ocio dirigida a jóvenes de entre 11 y 18 años. La cita tendrá lugar en la zona del Paseo Solidario y comenzará a las 18.30 horas, tras la primera sesión de esta séptima edición, celebrada el pasado 5 de septiembre en Santa Gertrudis.

La propuesta combinará actividades comunes a todas las parroquias con otras específicas para esta jornada. Entre las más destacadas figuran los juegos de acción interactivos, como 'Arena xtrem', en el que los participantes utilizan chalecos con sensores de luz LED que se activan al recibir un impacto, y 'Láser combat', una competición por equipos con pistolas de rayos infrarrojos de largo alcance.

Creatividad, deporte e hinchables

La programación también reservará espacio para la artesanía y la creatividad, con talleres para elaborar bálsamos labiales y cremas con ingredientes naturales, estampación con materiales reciclados y creación de llaveros para bolsos y mochilas.

El deporte tendrá asimismo un peso importante con partidos de básquet 3x3, además de un concurso de tiros y cao. Esta competición contará con un premio valorado en 50 euros en vales que podrán canjearse en tiendas juveniles. La inscripción podrá realizarse en las propias pistas el mismo día. A todo ello se sumará una mini feria de hinchables con distintos juegos de puntería.

La séptima edición de 'Joves al Carrer' se estructura en cinco jornadas, una en cada parroquia. Después de Santa Eulària, el programa continuará en Puig d'en Valls el 19 de septiembre y en Jesús el 26 de septiembre, mientras que la fecha de Sant Carles está todavía pendiente de confirmar. Cada una de las sesiones contará con una programación propia.