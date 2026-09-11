El Espai Jove de Sant Antoni abre inscripciones para las actividades del curso 2026-2027

El Espai Jove de Sant Antoni de Portmany abrirá del 14 al 20 de septiembre el periodo de inscripción para los talleres y actividades del curso 2026-2027, dirigidos al público infantil y juvenil del municipio. La programación, impulsada por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Sant Antoni, reúne propuestas de aprendizaje, ocio, creatividad y participación adaptadas a diferentes edades.

Entre las actividades figura el Racó d’Estudi, destinado a jóvenes de 6 a 16 años, que ofrece apoyo para organizar el material, hacer deberes, preparar exámenes y adquirir hábitos de estudio, con acompañamiento educativo y recursos digitales.

También se incluyen los Espais d’Art, para participantes de 6 a 16 años, con talleres de artes plásticas, y Explora SA, para niños y niñas de 6 a 11 años, con salidas, excursiones y talleres orientados a conectar con el entorno, fomentar la autonomía y trabajar en equipo.

Actividades para distintas edades

La oferta incorpora además Jocs i Moviment, para edades de 6 a 11 años, con propuestas relacionadas con la coordinación, la expresión corporal, la autoestima, el juego y la música. Dentro de este bloque se encuentran Espai i Moviment, Cos i Expressió, Play Kids y Energiza’t.

Para los jóvenes de 12 a 18 años, el Àtic Jove funcionará como espacio de encuentro y ocio con propuestas como Zone Jove, Friday’s Jove y talleres de danza y teatro.

Las inscripciones podrán realizarse del 14 al 20 de septiembre de forma presencial en el Centre d’Informació Jove, en horario de 9 a 14 horas, o de manera telemática a través del formulario habilitado por el Ayuntamiento.

Las actividades se desarrollarán en tres trimestres: del 1 de octubre al 20 de diciembre, del 7 de enero al 31 de marzo y del 13 de abril al 19 de junio. El precio será de 30 euros por taller o actividad, con un descuento del 50% para familias numerosas, monoparentales y familias con hijos con certificado de discapacidad.

Taller de dibujo manga

Además, el Espai Jove acogerá durante el curso un Taller de Dibujo Manga, impartido por Francisco García. Se celebrará los jueves en dos grupos, de 17 a 18 horas y de 18 a 19 horas. En este caso, las inscripciones comenzarán el 22 de septiembre.

El concejal de Juventud, Jorge Nacher, ha señalado que «desde el Ayuntamiento seguimos apostando por una programación variada, pensada para diferentes edades e intereses y que combine aprendizaje, creatividad, deporte y ocio».

Nacher ha añadido que «el Espai Jove es un punto de encuentro y de referencia para todos los niños y jóvenes del municipio durante todo el curso, donde pueden aprender, relacionarse y disfrutar de actividades en un entorno educativo y de participación».