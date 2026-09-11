¿Te gustaría viajar a la discoteca Amnesia Ibiza de los 70 y 80? Ya puedes hacerlo

¿Cómo era entrar en la discoteca Amnesia Ibiza cuando todavía se respiraba el espíritu hippie de los años 70? ¿Y bailar en aquella terraza de mediados de los 80 que acabaría convertida en uno de los grandes templos del Balearic Beat? Ahora es posible acercarse a esas escenas sin necesidad de una máquina del tiempo.

Con motivo del 50 aniversario de Amnesia Ibiza, el estudio español DeuSens ha diseñado una experiencia de realidad virtual y aumentada que propone un viaje inmersivo por medio siglo de historia del club.

El recorrido dura unos diez minutos y está dividido en seis escenas cronológicas. El viaje comienza en el llamado 'Taller del Olvido', en la Ibiza hippie de los años 70, y avanza hasta la mítica terraza de 1984-86, vinculada a Alfredo Fiorito y al nacimiento del sonido Balearic Beat.

Después llega el salto a los años 90, con la transformación arquitectónica del club, el cierre del techo y la llegada de las grandes residencias internacionales. Y aquí empieza una de las partes más curiosas: el visitante puede escoger entre tres fiestas históricas de Amnesia, Cream, Cocoon o La Troya, a través de tres máscaras tridimensionales flotantes.

Mirar para activar los recuerdos

No hay mandos ni botones. La experiencia está diseñada para vivirse con las manos libres. Basta con fijar la mirada en fotografías históricas suspendidas en el espacio para activar imágenes y vídeos de diferentes épocas del club.

El sonido envolvente en 360 grados acompaña el recorrido hasta desembocar en el Amnesia actual, con un final audiovisual sincronizado con música, luces, efectos de CO2 e imágenes reales de la discoteca.

La propuesta se ha diseñado además para funcionar en diferentes escenarios. Una primera fase está planteada como instalación expositiva en un espacio cultural, mientras que posteriormente podrá trasladarse al propio Amnesia Ibiza y adaptarse a las condiciones reales del recinto.

De esta forma, el club convierte sus cinco décadas de historia en una experiencia que busca atraer tanto a quienes recuerdan aquellas noches como a quienes solo las conocen por fotografías, vídeos o historias contadas por otros.

Porque volver a la Ibiza de los 70 o colarse por unos minutos en una pista de Amnesia los 80 sigue siendo imposible en la vida real. En realidad virtual, ya no tanto.