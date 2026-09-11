Centenario
Inés Sala celebra 100 años con un regalo muy especial del obispo de Ibiza
El Ayuntamiento le ha entregado un anillo conmemorativo y un ramo de flores, mientras que el obispo de Ibiza, Vicent Ribas, le ha regalado un rosario
Inés Sala Roselló, vecina de Sant Antoni, ha celebrado este viernes 11 de septiembre su cien cumpleaños, una fecha muy especial que ha podido compartir rodeada de sus familiares y seres queridos.
Con motivo de este aniversario tan señalado, la tercera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sant Antoni, Maria Ribas, ha visitado a la centenaria durante la mañana en representación del Consistorio para trasladarle la felicitación del municipio.
Anillo, ramo y rosario
Durante el encuentro, Ribas le ha hecho entrega de un anillo conmemorativo y un ramo de flores como homenaje por alcanzar el siglo de vida. El Ayuntamiento ha querido así sumarse a una jornada cargada de emoción para Inés Sala y su familia.
La celebración ha contado también con la presencia del obispo de Ibiza, Vicent Ribas, que ha querido acompañarla en este día tan especial. El obispo le ha entregado un rosario procedente de su última visita al Vaticano, un detalle que se ha sumado a los diferentes obsequios recibidos por la homenajeada.
Inés Sala ha podido festejar su centenario en un ambiente familiar y acompañada por quienes han querido compartir con ella una fecha poco habitual y especialmente significativa. Desde el Ayuntamiento de Sant Antoni han destacado la importancia de acompañar a sus vecinos en momentos como este y han trasladado a Inés y a toda su familia su felicitación por alcanzar los 100 años de vida, sumándose así al homenaje a una de las vecinas centenarias del municipio.
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