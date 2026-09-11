«Los niños estaban asustados»: una madre de Ibiza denuncia que el autobús escolar deja tirados a ocho menores a medio camino

La madre de una alumna del instituto Sa Serra ha denunciado este viernes los problemas registrados en una de las líneas de transporte escolar que recoge a estudiantes en la zona de ses Païsses para trasladarlos hasta el instituto. Según su relato, ocho menores permanecieron durante más de una hora en una parada después de que el autobús no pudiera llevarlos hasta el centro y, pese a que les indicaron que acudiría otro vehículo a recogerlos, este no llegó durante el tiempo que ella permaneció allí.

Jessica Escandell, madre de una de las alumnas afectadas, explica que su hija subió inicialmente al autobús junto al resto de estudiantes, pero que el vehículo llevaba más pasajeros de los previstos y algunos menores tuvieron que bajarse posteriormente en otra parada. «Los subieron al autobús y después los bajaron en otra parada. Se quedaron ocho niños tirados más de una hora», relata. Según asegura, el conductor les comunicó que posteriormente pasaría otro autobús para recogerlos, algo que, al menos durante la siguiente hora, no ocurrió.

La madre tuvo que abandonar su puesto de trabajo para desplazarse hasta ses Païsses y recoger a su hija. Al llegar, asegura que encontró todavía a ocho estudiantes esperando. «Solo cabían tres más en mi coche, así que me llevé a mi hija y a otros tres niños. Los demás se quedaron allí porque sus padres estaban trabajando y no podían ir a buscarlos», explica.

Escandell sitúa el inicio de la incidencia alrededor de las 7.35 horas y asegura que cerca de las 8.45 todavía había menores esperando en la parada. Entre ellos, señala, había alumnos que acaban de comenzar el primer año. «Había niños pequeños que estaban hasta asustados», sostiene.

La afectada critica especialmente que unos menores que estaban inscritos previamente en el servicio puedan quedarse sin transporte hasta el instituto. Recuerda que las familias solicitan plaza con antelación a través del procedimiento establecido por Gestib y reciben información sobre la línea asignada antes del comienzo del curso. «Esto no se organiza de un día para otro. Se sabe desde hace tiempo qué niños van a utilizar cada autobús», señala.

Problemas que, según denuncia, vienen del curso pasado

La madre afirma, además, que no se trata de una incidencia aislada. Según su testimonio, durante el curso pasado ya se produjeron en varias ocasiones problemas similares en esta misma línea operada por Sagalés, tanto por retrasos como por falta de plazas.

«Si fuera solo hoy, podrías pensar que ha sido algo puntual, pero el año pasado pasó muchísimas veces con la misma compañía y con la misma línea», lamenta. Escandell asegura que en otras ocasiones también tuvo que desplazarse para recoger a su hija y, cuando disponía de plazas en el vehículo, trasladar a otros estudiantes.

La madre considera que, ante la falta de espacio, el autobús debería haber dejado primero a los alumnos en el instituto y regresar después a por los que no habían podido continuar el trayecto. También cuestiona la gestión de las plazas y reclama un mayor control antes de que los estudiantes accedan al vehículo.

Tras lo sucedido, explica que desde el instituto le indicaron que presentara una queja por correo electrónico. Sin embargo, reclama medidas para evitar que estas situaciones vuelvan a producirse. «Acabamos de empezar el curso y no podemos empezar así. Estamos hablando de menores de edad», insiste. La madre afectada denuncia que los problemas con la línea operada por Sagalés ya se repitieron durante el curso pasado; la conselleria de Educación aún no ha respondido sobre esta incidencia.