Estos son los cuatro nuevos 'Soletes' de Guía Repsol en Ibiza que refuerzan el mapa gastronómico de la isla

Ibiza suma cuatro nuevos Soletes de Guía Repsol en el decimocuarto listado presentado este lunes en el Auditorio de Alcanar, en Tarragona. Estas incorporaciones forman parte de los 16 nuevos Soletes concedidos en Baleares, que elevan a 219 el total de locales reconocidos en las islas.

La presentación de este nuevo listado se ha celebrado con la Semana Santa próxima y pocos días después del inicio de la primavera, en un acto organizado en el entorno del Delta del Ebro y con la presencia de todos los Soletes de Tarragona en representación del resto.

"Vamos a coger los Soletes de Primavera con ganas esta Semana Santa. Hay hambre de disfrutar y conocer sitios nuevos. En esta edición se incorporan lugares destacados por su propuesta gastro en los que además se puede dormir, jóvenes negocios y sitios en los que la naturaleza es protagonista", ha explicado María Ritter, directora de Guía Repsol.

¿Qué son los Soletes de Guía Repsol?

Según explica Guía Repsol, los Soletes son lugares "que recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible" y "que se visten de celebración sin perder su carácter cotidiano". Con esta decimocuarta edición, en la que se estrenan los establecimientos de Andorra, ya son más de 5.000 los lugares distinguidos con el distintivo amarillo: cafeterías, bares, restaurantes, sitios de fast good, vinotecas, heladerías y terrazas.

Esta calificación, la más joven de la guía y dirigida a esos rincones con encanto que se diferencian por su cercanía, nació en junio de 2021 con el fin de apoyar a la hostelería y poner en valor a quienes durante la pandemia procuraron alegrías a los ciudadanos con actos como servir una caña bien tirada o preparar una tapa excelente, explican desde Guía Repsol.

La entidad añade que un equipo de expertos en gastronomía, repartidos por todo el territorio nacional y Andorra, busca continuamente qué sitios merecen este distintivo, con especial énfasis en cubrir cada rincón del país. En cada edición, se identifican Soletes "con la garantía de quien conoce la zona y los tipos de locales que abundan en ella". Guía Repsol también asegura que se centra en destacar Soletes fuera de los circuitos habituales y pone el foco en sitios "que son el secreto mejor guardado del público local".

Los locales reconocidos con un Solete, al igual que los establecimientos con Soles Repsol, están disponibles en la aplicación y la web de Guía Repsol. En el caso de la aplicación, los Soletes destacan por la posibilidad de geolocalizarlos, guardarlos en favoritos o trazar rutas de viaje para visitarlos.

Los establecimientos distinguidos en Ibiza son:

Además de los cuatro distinguidos en Ibiza, en Mallorca han sido reconocidos Blat al Sac, Gibson Bar y Rita, en Palma; Cala Fornells, en Peguera-Cala Fornells; Sa Font Fresca, en Deià; Ca S'Arquitecte, en Sencelles, y Nu, en Montuïri.

En Menorca, los nuevos Soletes son Bar Marcelino (Can Vermut) y Vida Una, en Mahón; Imperi y Primitiu, en Ciutadella de Menorca, y Perbacco, en Ferreries.