Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Medio ambiente en IbizaVeranos InfernalesEducación en IbizaVuelta al cole en Ibiza
instagramlinkedin

Barrios de Ibiza

«Pasó a toda hostia»: un Lamborghini sin matrícula visible sorprende en una estrecha calle de Ibiza

Un vecino asegura que el deportivo circuló este jueves por el carrer de la Creu, en la Marina, «muy rápido» y haciendo mucho ruido, mientras atravesaba una vía repleta de comercios y peatones

Un Lamborghini negro circula por una estrecha calle de La Marina.

Un Lamborghini negro circula por una estrecha calle de La Marina. / DI

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alejandra Larrazábal

Alejandra Larrazábal

Ibiza

Un Lamborghini negro sin matrícula visible en su parte trasera llamó la atención este jueves en pleno centro de Ibiza mientras circulaba por una de las estrechas calles del barrio de la Marina, a los pies de Dalt Vila.

Al llamativo deportivo lo fotografiaron mientras avanzaba por el carrer de la Creu, una vía de reducidas dimensiones en la que conviven establecimientos comerciales, peatones y vehículos estacionados. La ubicación puede identificarse, entre otros elementos, por la tienda de Piluca Bayarri que aparece en la imagen, situada en el número 30 de la vía.

Gran velocidad y mucho ruido

Pero no fueron únicamente las dimensiones y el aspecto del vehículo lo que llamó la atención de quienes se encontraban en la zona. Un vecino que presenció su paso asegura que el Lamborghini circulaba a gran velocidad y generando mucho ruido. «Pasó haciendo mucho ruido y rápido, a toda hostia», relata el testigo sobre la escena vivida este jueves, 10 de septiembre.

En la fotografía se aprecia al Lamborghini avanzando por la calzada, con varios coches estacionados a uno de los lados y comercios situados prácticamente a pie de calle. El vehículo, de considerable anchura, ocupa buena parte del espacio disponible en esta céntrica vía de la Marina.

Noticias relacionadas y más

Otro de los detalles que destaca en la imagen es que no se aprecia ninguna matrícula en la parte trasera del deportivo. El paso del Lamborghini dejó así una llamativa postal en el corazón de Ibiza, por el contraste de un superdeportivo de estas características con las estrechas calles de La Marina y, especialmente, por el ruido y la velocidad con los que, según el testimonio recogido, atravesó la zona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El PSOE de Ibiza pide la cabeza de Catiana Fuster: 'No puede continuar ni un minuto más al frente de la concejalía tras saltarse las instrucciones de Educación
  2. Nourah of Riyad', el superyate de un príncipe saudí que naufragó en Grecia y ahora se lleva todas las miradas en el puerto de Ibiza
  3. «No podemos ni dormir». Vecinos de Jesús protestan por el plan piloto de peatonalización
  4. Madres del colegio de Jesús: 'No nos dejan ponerles un aire acondicionado portátil a nuestros hijos en clase
  5. Fallece a los 81 años Tanit, apenas dos días después de recibir La Llave de Ibiza
  6. Adiós al alquiler de barcos sin titulación en Ibiza y Formentera
  7. Radar de lluvias en Ibiza y Formentera: sigue la evolución del tiempo en directo
  8. La Aemet activa la alerta naranja en Ibiza y Formentera por lluvias muy intensas, tormentas con granizo y rachas de más de 90 km/h

«Pasó a toda hostia»: un Lamborghini sin matrícula visible sorprende en una estrecha calle de Ibiza

«Pasó a toda hostia»: un Lamborghini sin matrícula visible sorprende en una estrecha calle de Ibiza

Motos de agua a toda velocidad bajo Dalt Vila: una vecina denuncia hasta seis excursiones al día

Motos de agua a toda velocidad bajo Dalt Vila: una vecina denuncia hasta seis excursiones al día

El Espai Jove de Sant Antoni abre inscripciones para las actividades del curso 2026-2027

El Espai Jove de Sant Antoni abre inscripciones para las actividades del curso 2026-2027

¿Te gustaría viajar a la discoteca Amnesia Ibiza de los 70 y 80? Ya puedes hacerlo

¿Te gustaría viajar a la discoteca Amnesia Ibiza de los 70 y 80? Ya puedes hacerlo

Vuelos baratos entre Ibiza, Mallorca y Menorca: trayectos desde nueve euros para residentes

Vuelos baratos entre Ibiza, Mallorca y Menorca: trayectos desde nueve euros para residentes

PSOE y Unidas Podemos reclaman una reunión urgente sobre la peatonalización de Jesús

PSOE y Unidas Podemos reclaman una reunión urgente sobre la peatonalización de Jesús

"¡46,50 euros de propina por la cara! Eso la deja el cliente si quiere, que se la cobren es un abuso": denuncia que un restaurante de Ibiza carga un 10% de propina

"¡46,50 euros de propina por la cara! Eso la deja el cliente si quiere, que se la cobren es un abuso": denuncia que un restaurante de Ibiza carga un 10% de propina

Dones Progressistes acerca a Ibiza la realidad de las mujeres saharauis

Dones Progressistes acerca a Ibiza la realidad de las mujeres saharauis
Tracking Pixel Contents