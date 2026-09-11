«Pasó a toda hostia»: un Lamborghini sin matrícula visible sorprende en una estrecha calle de Ibiza

Un Lamborghini negro sin matrícula visible en su parte trasera llamó la atención este jueves en pleno centro de Ibiza mientras circulaba por una de las estrechas calles del barrio de la Marina, a los pies de Dalt Vila.

Al llamativo deportivo lo fotografiaron mientras avanzaba por el carrer de la Creu, una vía de reducidas dimensiones en la que conviven establecimientos comerciales, peatones y vehículos estacionados. La ubicación puede identificarse, entre otros elementos, por la tienda de Piluca Bayarri que aparece en la imagen, situada en el número 30 de la vía.

Gran velocidad y mucho ruido

Pero no fueron únicamente las dimensiones y el aspecto del vehículo lo que llamó la atención de quienes se encontraban en la zona. Un vecino que presenció su paso asegura que el Lamborghini circulaba a gran velocidad y generando mucho ruido. «Pasó haciendo mucho ruido y rápido, a toda hostia», relata el testigo sobre la escena vivida este jueves, 10 de septiembre.

En la fotografía se aprecia al Lamborghini avanzando por la calzada, con varios coches estacionados a uno de los lados y comercios situados prácticamente a pie de calle. El vehículo, de considerable anchura, ocupa buena parte del espacio disponible en esta céntrica vía de la Marina.

Otro de los detalles que destaca en la imagen es que no se aprecia ninguna matrícula en la parte trasera del deportivo. El paso del Lamborghini dejó así una llamativa postal en el corazón de Ibiza, por el contraste de un superdeportivo de estas características con las estrechas calles de La Marina y, especialmente, por el ruido y la velocidad con los que, según el testimonio recogido, atravesó la zona.