¿Quieres apostar por el producto local de Ibiza en tu cocina? Aquí tienes un resumen de los más valorados

Apostar por el producto local en Ibiza es una forma de entender la isla, de respetar su territorio y de reconocer el trabajo de quienes cultivan, crían, pescan o elaboran alimentos en la isla. Cada vez más restaurantes incorporan en sus cartas ingredientes de kilómetro cero que conectan directamente con el paisaje ibicenco y con una manera de cocinar más sostenible y ligada al origen. La tendencia actual es que la conexión entre el cocinero y el productor se vuelva cada vez más estrecha, especialmente en las cocinas más sofisticadas. Tanto que algunos chefs aseguran que no desarrollan un plato sin conocer antes la opinión de quienes proveen la materia prima.

La isla cuenta con una despensa diversa marcada por el clima mediterráneo, la tradición agrícola, el trabajo artesanal y una gastronomía que ha sabido conservar sus raíces a lo largo del tiempo. Frutas, hortalizas, pescados, carnes y productos elaborados de forma tradicional son parte de un patrimonio gastronómico que cada vez ocupa un lugar más destacado en restaurantes, mercados y mesas particulares.

Entre los productos más reconocibles destacan variedades agrícolas como la sandía, el meló eriçó, la patata vermella, la algarroba o las verduras de temporada (en el supermercado, la etiqueta ’Això, sí!’ permite identificarlos). A ellos se suman aceites de oliva, mieles, vinos y licores con Indicación Geográfica Protegida (IGP), que sostienen las recetas tradicionales incorporando, en algunos casos, avances tecnológicos para mejorar la producción.

El mar completa esta despensa con pescados y mariscos que llegan a la cocina con la frescura del producto cercano y el valor de la pesca profesional (con garantía de procedencia si llevan el sello ’Peix Nostrum’). Junto a ellos, la ganadería (destacan el cerdo, el cordero ibicenco y el pollo payés) y otras producciones locales contribuyen a ampliar una oferta que demuestra que Ibiza es mucho más que un destino turístico: es también un territorio fértil y vivo, cargado de sabores propios.

La versatilidad del ‘meló eriçó’

El meló eriçó es una de las variedades tradicionales recuperadas de Ibiza. Su forma redondeada y ligeramente achatada, junto con la característica retícula de su piel, recuerda al caparazón de un erizo de mar, origen de su nombre. Aunque tradicionalmente se consumía como fruta de verano, hoy demuestra una gran versatilidad, utilizándose en sopas frías, postres o como acompañamiento de carnes y embutidos, aportando frescura y personalidad a la cocina local.

La versatilidad del ‘meló eriçó’ / DI

Pescados y mariscos con garantía de origen y calidad

El mar ha sido históricamente uno de los grandes proveedores de la dieta ibicenca. La pesca artesanal abastece de pescado fresco a la isla y desde 2008 los productos comercializados por las cofradías de pescadores se distinguen con el sello Peix Nostrum, garantía de origen y calidad. Numerosas especies locales protagonizan recetas tradicionales como el bullit de peix, el guisat de peix o la borrida de rajada, reflejando la estrecha relación entre la gastronomía ibicenca y el Mediterráneo.

Pescados y mariscos con garantía de origen y calidad / DI

Miel: la apicultura que nace de la riqueza botánica de Ibiza

La apicultura constituye una de las actividades agrícolas más arraigadas de Ibiza y da lugar a una miel de gran calidad, fruto de la riqueza botánica de la isla. Utilizada para endulzar tanto recetas tradicionales como elaboraciones actuales, la miel ibicenca representa el estrecho vínculo entre biodiversidad, paisaje y producción artesanal, consolidándose como uno de los productos más representativos de la despensa local.

Miel: la apicultura que nace de la riqueza botánica de Ibiza / Vicent Marí

Vinos y licores que esconden la esencia de Ibiza

La producción de vino en Ibiza viene heredada de la época fenicia, y se mantiene viva en la actualidad. En la isla se elaboran vinos y espumosos que reflejan el carácter mediterráneo de sus viñedos, además de licores que nacen de la riqueza de las hierbas aromáticas locales. Entre ellos destacan las Hierbas Ibicencas (con IGP), elaboradas mediante técnicas de destilación y maceración transmitidas durante generaciones que concentran en cada copa la esencia local.

Vinos y licores que esconden la esencia de Ibiza / Can Rich

Patata que absorbe y transmite sabores

La patata vermella o patata roja de Ibiza es uno de los productos más reconocidos de la huerta ibicenca. De piel roja y carne amarilla, procede de una variedad tradicional recuperada y destaca por su gran valor culinario. En la cocina local no funciona solo como guarnición, sino como ingrediente esencial por su capacidad para absorber y transmitir sabores, presente en platos como el bullit de peix, la ensalada payesa, la frita de polp o el sofrit pagès.

Patata que absorbe y transmite sabores / T.E.

Carnes y embutidos, emblemas de la cocina ibicenca

La tradición ganadera de Ibiza se refleja en sus carnes y embutidos, especialmente en la sobrasada elaborada con cerdos criados en la isla, alimentados principalmente con cereales y algarrobas antes de la matanza. Junto a ella, carnes como el cordero o el cerdo forman parte de platos emblemáticos de la cocina ibicenca, manteniendo vivas recetas transmitidas de generación en generación y reforzando el valor del producto de proximidad.

Carnes y embutidos, emblemas de la cocina ibicenca / J. A. Riera

La algarroba y su revalorización gastronómica

La algarroba es uno de los frutos secos históricos de Ibiza y un elemento inseparable del paisaje mediterráneo de secano. El algarrobo, presente en la isla desde la época fenicia, ha sido durante siglos un cultivo fundamental para la economía rural. Además de su uso tradicional, la algarroba vive hoy una nueva etapa gracias a su creciente valorización gastronómica y al impulso de iniciativas que fomentan su aprovechamiento y ayudan a preservar este cultivo.

La algarroba y su revalorización gastronómica / Marcdelo Sastre

Aceite con IGP

El cultivo del olivo acompaña a la historia de Ibiza desde época fenicia y hoy sigue siendo uno de los pilares de su paisaje agrícola. El Oli d’Eivissa, con la Indicación Geográfica Protegida (IGP), se elabora con variedades como arbequina, picual y koroneiki, dando lugar a un aceite de oliva virgen extra de gran calidad. Presente tanto en recetas tradicionales como en elaboraciones contemporáneas, constituye uno de los ingredientes esenciales de la gastronomía mediterránea.