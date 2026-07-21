Visita y cata en la bodega, una forma única de descubrir los mejores vinos de Ibiza

Can Rich, la bodega de Ibiza con más de dos décadas de historia y vocación ecológica, continúa en su línea de presentar vinos que se adapten al gusto actual sin perder su raíz milenaria. En su finca, situada entre Sant Antoni y Buscastell, elabora vinos que han sido reconocidos con premios internacionales en diversas ocasiones, siempre fiel a su modelo de viticultura ecológica y sostenible.

Además de vender sus vinos, que se encuentran también en las mesas de muchos restaurantes de las Pitiusas, Can Rich permite descubrir la Ibiza más desconocida a través de visitas programadas a sus viñedos y su bodega con la posterior cata de algunos de sus vinos. Se trata de una experiencia diferente, en la que los visitantes pueden conocer las características de la uva, las formas de elaboración y el producto final aprendiendo la importancia de los vinos en una isla que los bebe desde la época fenicia.

«Las visitas a bodega responden a un interés real que hay en el mercado. El vino interesa, no solo como producto, sino como industria local, y por su componente cultural e histórico ligado a un territorio», explica el director técnico de Bodegas Can Rich, Álvaro Pérez Navazo. Estas visitas didácticas e informativas comenzaron prácticamente con los inicios de la bodega, allá por el año 1997.

Visitantes como invitados de excepción

En Can Rich consideran a sus visitantes como invitados muy especiales, con los que compartir la pasión por los vinos y las raíces de Ibiza. Por eso, organizan cada recorrido con mimo, adaptándose a lo que cada persona o grupo necesita. La bodega ofrece varias posibilidades: desde una cata de vinos hasta una visita completa. «A veces se dice que el vino se hace en la viña. Estamos de acuerdo, y a nuestros visitantes nos gusta decirles que la cata de vinos ha empezado desde que empezamos a hablar de viticultura en la viña», comenta Álvaro Pérez Navazo.

Los visitantes pueden hacer un recorrido por la viña y la bodega de elaboración que finaliza con una cata de vinos, aceites, Hierbas Ibicencas y otros productos locales. / Salva López

Al recorrer el viñedo, los invitados conocen cómo trabajan en Can Rich en ecológico, «entendiendo y dejando transcurrir los procesos naturales». Porque, en esta bodega, sólo acompañan el ciclo vegetativo de la vid, monitorizando e interviniendo sólo cuando consideran que hace falta un poco de ayuda.

Tras la viña, llega el momento de adentrarse en la bodega de elaboración, donde no sólo se explican los procesos y la crianza, sino que también se habla del estilo de los vinos de Can Rich y cómo los adecúan al mercado de Ibiza.

La cata: el momento más esperado

La visita continúa con una cata de tres vinos, que se abren según los intereses de los invitados. Lo más habitual es catar:

Can Rich Blanc.

Can Rich Rosat D’Amfora (seis meses de crianza en ánfora).

Can Rich Negre D’Amfora (12 meses de crianza en Ánfora).

Si hay interés en probar más vinos, en Can Rich están dispuestos siempre a dar a conocer todas sus referencias. Algunas opciones son catar sus vinos más demandados, como el Can Rich Blanc D’Amfora (seis meses de crianza en Ánfora), o bien terminar con un vino espumoso que va muy bien para terminar la cata: Can Rich Ancestral, una novedad que está despertando un gran interés.

La cata de vinos Can Rich permite conocer el resultado de todo el trabajo tras el cultivo y la elaboración. / Salva López

Durante la cata se prueba el Aceite de Oliva Virgen Extra ecológico de Can Rich – IGP Aceite de Ibiza con pan payés y sal marina de Ibiza. Todo acompañado de un aperitivo de producto local con queso de cabra y vaca de Ibiza, sobrasada, butifarrón, frutos secos, olivas… En definitiva, un pequeño banquete de sabores locales, de esos que merece la pena descubrir. El broche final lo ponen las Hierbas Ibicencas de Can Rich, acompañadas por orelletes, un dulce local muy conocido y apreciado.

Tras la visita, los invitados pueden comprar vino en la tienda, aunque también es posible realizar pedidos online a través de su web, ya que no es posible llevar líquidos en el avión.

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Más información:

Tel. +34 971 80 33 77

info@bodegascanrich.com