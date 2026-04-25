Can Rich presenta su primer espumoso ancestral

Bodegas Can Rich ha presentado sus últimas añadas, de las que nace una novedosa propuesta: su primer espumoso tipo pet-nat ‘Can Rich Ancestral’. Se trata de un sorprendente y sugerente vino de edición limitada, 999 botellas, mezcla de variedades ibicencas y elaborado con el método ancestral. Destaca su aroma de gran intensidad, con una fina reducción inicial que inmediatamente da paso a complejos aromas frutales de mandarina, níspero y nectarina blanca junto con notas florales que recuerdan al terroir de Can Rich, como hierbaluisa, tomillo y manzanilla.

Miguel Ángel Costa, Joan Marí, Marcos Serra, Stella González Tuells, Álvaro Pérez y Eva Cano.

Concebido como un vino de primavera espontáneo, divertido, jugoso, sápido y refrescante, ‘Can Rich Ancestral’ está pensado para disfrutarlo en el mismo año de su lanzamiento.

Precisamente, ‘Can Rich Ancestral’ es un vino especial para esta bodega, tal y como ha recordado su propietaria Stella González Tuells, ya que es uno de los últimos proyectos en los que participó el fundador de Bodegas Can Rich, Joan Riera Villegas, que falleció a finales de 2025 dejando un legado de pasión por la tradición vitivinícola, de trabajo en pro del vino de la isla y de defensa de Ibiza como tierra en la que pueden producirse vinos de calidad.

En el evento también se presentaron los vinos de esta temporada: los frescos, jóvenes, suaves y aromáticos Can Rich Blanc, Can Rich Rosat y Can Rich Negre, para consumo inmediato; Can Rich Blanc y Rosat D’Amfora 2024, que han pasado seis meses de crianza en ánfora de terracota; y Can Rich Negre D’Amfora 2024 con crianza en ánfora de terracota de 12 meses.