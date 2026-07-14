Especial Gastronomía de Verano | Supermercados SAVIDA
¿Buscas producto local y opciones saludables en Ibiza? Supermercados SAVIDA tiene la solución
La cadena suma cinco supermercados en Ibiza con una propuesta que une producto de proximidad, opciones ecológicas, atención cercana y soluciones prácticas para residentes y visitantes
En Ibiza, elegir dónde hacer la compra también dice mucho de una forma de vivir. Supermercados SAVIDA ha construido su identidad sobre la sencilla idea de que comer bien es vivir mejor. Con esa filosofía, la cadena se ha consolidado como una referencia para quienes buscan calidad, cercanía y compromiso con el entorno. A sus establecimientos Can Guasch, Can Pep Tixedó, Sa Font y Supermercado Rocamar se suma ahora Supermercado del Mar, en Cala Llonga, una nueva parada para reforzar su presencia en la isla.
El proyecto de SAVIDA apuesta por una compra cómoda, variada y pensada para todos los estilos de vida. Su oferta combina productos frescos, referencias ecológicas, especialidades locales y opciones internacionales, siempre con una atención cercana y un espíritu familiar que conecta con residentes y visitantes.
Una red de supermercados cada vez más amplia
Can Guasch, situado en la carretera de Santa Eulària, es el buque insignia de la cadena. Amplio, completo y dinámico, reúne frutas y verduras de temporada procedentes de agricultores locales, productos a granel como legumbres, cereales y frutos secos; y una sección ecológica con alternativas veganas, sin gluten y sin lactosa. A ello se añaden ingredientes asiáticos y latinoamericanos para quienes quieren descubrir nuevos sabores.
Can Pep Tixedó, muy cerca de ses Salines y es Cavallet, lleva más de cuatro décadas formando parte del día a día de la isla. Su propuesta se centra en el producto local y saludable, con pan artesanal y bollería recién horneada cada mañana. Por su ubicación, también resulta especialmente práctico para quienes van a la playa, ya que ofrece cremas solares, juguetes, colchonetas, sombrillas, vinos y cervezas ecológicas.
En la carretera de Cala Llonga, Sa Font destaca por su carnicería atendida por profesionales, con cortes de primera calidad y un especial barbacoa con un 20% de descuento los fines de semana. También son muy demandados sus pollos asados preparados al momento, además de sus productos ecológicos, veganos y gourmet, junto a marcas ibicencas como Sal de Ibiza o Frutos Secos Ibiza.
A esta presencia en la zona se incorpora el nuevo Supermercado del Mar, también en Cala Llonga, que amplía la comodidad de compra para vecinos, familias y visitantes que buscan una propuesta próxima, fresca y alineada con los valores de SAVIDA.
En Sant Antoni, Supermercado Rocamar completa la red con un ambiente acogedor y una selección donde vuelven a destacar la calidad y el producto local. Frutas y verduras frescas, especialidades veganas, charcutería, panadería y caprichos típicos como empanadas o flaons forman parte de una oferta pensada para llenar la despensa con el sabor de la isla.
Además, en todos los supermercados SAVIDA se preparan bocadillos al momento, cafés y zumos naturales para llevar, una solución rápida, fresca y deliciosa para cualquier momento del día. SAVIDA es un proyecto con alma ibicenca que impulsa el kilómetro cero, el consumo responsable y una forma de comprar más consciente.
Supermercados SAVIDA
- Web: www.supermercadossavida.com
- Teléfono: +34 971 19 82 92
- Correo electrónico: savida@frutossecosibiza.com
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