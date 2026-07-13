Nassau by Night define el nuevo lenguaje del ‘fine dining’ en Ibiza

Nassau Beach Club presenta esta temporada Nassau by Night, un espacio pensado para todos donde cada velada se vive de forma única. Si los días son un auténtico regalo frente al mar en este genuino beach club de Ibiza, las noches elevan la experiencia con una propuesta de fine dining que no deja indiferente a nadie.

Una energía increíble en las noches de Nassau Beach Club Ibiza.

Música, performance y una increíble puesta en escena en Ibiza

Nassau by Night funde la gastronomía de primer nivel con música en vivo, performance y una increíble puesta en escena frente al mar. Aquí, la cena deja de ser un servicio para convertirse en todo un espectáculo. Técnica, producto y creatividad son los ingredientes que se aplican en cada plato, en una carta de alta gastronomía que esconde auténticas joyas. La esencia mediterránea comparte protagonismo con una cuidada selección de sushi de alta calidad, ya convertida en sello de la casa.

Entre las propuestas más destacadas del chef se encuentra la degustación de atún en varias elaboraciones (tataki, gilda y tartar), las setas crujientes al estilo coreano con vegetales al wok y encurtidos o el linguine con bogavante y mejillones con bogavante vivo. Además, nadie debe perderse la reinterpretación de clásicos de Nassau como el canelón de bogavante y cangrejo con espuma de bechamel de queso o el steak tartar de ternera con aliño clásico y vela de trufa.

Gastronomía de alto nivel. / christian franco

A la gastronomía del más alto nivel se suman en Nassau by Night eventos como el ‘Back to the 80’s’ de los viernes, una oportunidad para hacer un viaje a una de las épocas más doradas del pop, o la Flower Night de los sábados, donde celebrar el espíritu más libre de la isla. Además, las noches de luna llena convierten la experiencia en todo un ritual de fuego, música y espectáculo.

Más información :

Web: www.nassaubeachclub.com.

Telf: 971 396 714.