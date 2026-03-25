Nassau Beach Club celebra este sábado un ‘opening’ para recordar en Ibiza

Nassau Beach Club Ibiza, uno de los beach clubs más emblemáticos de Platja d’en Bossa, celebra este sábado 28 de marzo su Season Opening 2026.El evento comenzará a las 13 horas, marcando la bienvenida oficial al buen tiempo, a los días largos frente al mar y a la energía del verano en la isla.

Tras un invierno en el que el restaurante ha permanecido abierto los fines de semana, el equipo de Nassau quiere agradecer el apoyo y la fidelidad de todos los clientes que han seguido formando parte de la familia durante estos meses, manteniendo viva su esencia y sus buenas vibraciones durante todo el año. A partir de ahora, estará abierto ya todos los días.

Nassau Beach Club Ibiza vuelve a abrir ya todos los días con su ambiente de siempre. / Christian Franco

El Season Opening estará protagonizado por el ritmo, la gastronomía y un ambiente vibrante. La propuesta culinaria volverá a ocupar un lugar central con imprescindibles de la casa como los pescados frescos, el arroz meloso de bogavante, el sushi y una cuidada selección de cócteles para brindar frente al Mediterráneo.

La música correrá a cargo de Tom Pool, David Crops, Aday Chinea, Dazzla y Abel Pons, acompañados de actuaciones especiales y diversas sorpresas que harán de esta apertura una cita imprescindible.

A partir del 24 de abril, Nassau dará también la bienvenida a sus noches: regresarán las celebraciones de Full Moon con un nuevo concepto, y cada sábado continuará la icónica Flower Nights. Como gran novedad, Nassau Beach Club presentará Back to the 80’s todos los jueves con Fine Dining Dinner, espectáculo y ambientación inspirados en los 80.

Reservas para el Season Opening 2026: www.nassaubeachclub.com.