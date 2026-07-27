Gabriel Olivera, arquitecto y fundador de la finca Can Zol: «Cultivamos alimentos, recuperamos el campo ibicenco y construimos futuro»

Gabriel Olivera es arquitecto y desde hace más de treinta años crea espacios para las personas, como le gusta decir. Con el tiempo comprendió que el espacio más importante que debemos cuidar es la naturaleza. Can Zol nació de ese sueño: demostrar que arquitectura, agricultura, sostenibilidad y bienestar pueden convivir en Ibiza en un mismo proyecto. Actualmente, dedica gran parte de su tiempo a recuperar tierras agrícolas, impulsar una agricultura ecológica de calidad, desarrollar nuevos proyectos para Can Zol y colaborar con otros agricultores para que Ibiza vuelva a convertirse en una referencia de producción local. Su mayor ilusión es dejar una isla un poco mejor que como la encontró y demostrar que cuidar la tierra es una de las mejores inversiones para el futuro.

Can Zol fue una de las primeras fincas en incorporar la música como parte del cultivo. / Can Zol

¿Qué es Can Zol? ¿Cómo describiría esta finca?

Es mucho más que una finca agrícola. Es un proyecto de vida dedicado a recuperar el campo ibicenco, producir alimentos ecológicos de máxima calidad y demostrar que la agricultura puede ser sostenible, rentable y respetuosa con la naturaleza. Pretendemos que quien visite Can Zol conecte con la tierra, con los alimentos y con el ritmo natural de la vida.

¿Qué más tiene de especial Can Zol?

Su filosofía. No solo cultivamos alimentos, cultivamos biodiversidad, paisaje y futuro. Queremos demostrar que producir respetando la naturaleza ofrece alimentos con más sabor, más calidad y mayor valor nutricional. Además, la finca fue una de las primeras en incorporar la música como parte del cultivo, algo que crea un entorno de armonía para las plantas, los trabajadores y quienes nos visitan.

Cultivar con música en Ibiza

¿Qué más beneficios tiene cultivar con música?

La música forma parte de la identidad de Can Zol. Utilizamos diferentes frecuencias para crear un ambiente tranquilo y equilibrado durante el cultivo. Más allá de que la ciencia siga investigando este ámbito, nosotros creemos que la naturaleza responde positivamente cuando se trabaja con respeto, calma y sensibilidad. La música también transforma la experiencia de quienes trabajan y pasean por la finca y la convierte en un lugar donde se respira paz.

Algunos de los alimentos que se producen en Can Zol. / Can Zol

¿Qué productos cultivan?

Actualmente, en Can Zol cultivamos más de 6.000 árboles frutales, entre ellos aguacates, mangos, papayas, guayabas, cítricos, granados, higueras, almendros, olivos y nogales, además de una gran variedad de verduras y hortalizas de temporada. También hemos plantado 5.000 vides de las variedades malbec, syrah y merlot, con el objetivo de elaborar vinos de gran calidad que expresen el carácter de Ibiza. Nuestro trabajo sigue criterios de agricultura ecológica y regenerativa. Cuidamos el suelo para que cada año sea más fértil y vivo.

Cultivar sin productos químicos

Este tipo de cultivo, ¿qué beneficios tiene para la salud?

Desde nuestro punto de vista, creemos que la salud empieza en la tierra. Cuando el suelo está vivo, los alimentos también lo están. Cultivar sin productos químicos, respetar los ciclos naturales y recoger cada fruta en su momento óptimo permite conservar mucho mejor sus propiedades, su sabor y su calidad. Pero consideramos que la salud también tiene un componente emocional. Pasar unas horas rodeado de naturaleza, respirar aire limpio y comprender de dónde vienen los alimentos genera bienestar y ayuda a reducir el estrés.

¿Se pueden comprar sus productos directamente en la finca o dónde?

Sí, claro. Vendemos directamente al consumidor en Can Zol y también suministramos a restaurantes, hoteles, chefs, tiendas especializadas y distribuidores que buscan productos ecológicos y de proximidad. Nuestro compromiso es ofrecer siempre alimentos frescos, de temporada y de la máxima calidad.

¿Quiénes son sus principales clientes?

Tenemos clientes muy diversos, desde familias de Ibiza que valoran el producto local hasta visitantes de todo el mundo interesados en la gastronomía, la sostenibilidad y la agricultura ecológica. También trabajamos con chefs, hoteles y restaurantes que buscan ofrecer una experiencia auténtica basada en ingredientes de nuestra tierra.

Los clientes de Can Zol son familias de Ibiza e interesados en la gastronomía, la sostenibilidad y la agricultura ecológica. / Can Zol

Además de su producción, ¿se pueden adquirir otros productos en la finca?

Sí, para completar la experiencia, ofrecemos una selección de productos artesanales elaborados exclusivamente en Baleares, como vinos, aceites de oliva virgen extra, quesos, miel, embutidos, conservas y otros alimentos tradicionales elaborados por pequeños productores que comparten nuestra filosofía de calidad, sostenibilidad y respeto por el territorio.

Visitas guiadas a Can Zol

Can Zol, ¿se puede visitar?

Pues sí, y es una de las experiencias que más ilusión nos hace. Organizamos visitas guiadas donde los visitantes conocen los cultivos, descubren cómo trabajamos la tierra, pasean entre los árboles frutales y viñedos, aprenden sobre agricultura ecológica y disfrutan de degustaciones elaboradas con productos de la propia finca y de otros pequeños productores de Baleares. Queremos que quien vaya a Can Zol no solo compre un producto, sino que viva una experiencia que recuerde para siempre.

Con la experiencia de Can Zol, ¿tienen previsto extender la idea a otras fincas?

Uno de nuestros principales objetivos en Can Zol es recuperar tierras agrícolas abandonadas. Tengo el honor de formar parte de la junta directiva de la Asociación de Agricultores Ecológicos de Ibiza y Formentera (Apaeef), desde donde trabajamos para apoyar a los agricultores, recuperar fincas y promover una agricultura ecológica fuerte en la isla. Nuestro sueño es ayudar a que cada vez más terrenos vuelvan a producir alimentos, generar empleo, proteger el paisaje y dejar un legado para las futuras generaciones. Además, estamos impulsando proyectos de formación, visitas educativas, experiencias gastronómicas y colaboración entre agricultores, restaurantes y hoteles para fortalecer el consumo de producto local.

Ubicación de Can Zol en Ibiza

Dirección Finca Can Zol

Can Reiet, 07849 Santa Eulària des Riu, Balearic Islands

Teléfono: +34 673868049

info@canzolibiza.com